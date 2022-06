“Via da Mattino Cinque”. Terremoto a Mediaset, dove va Federica Panicucci: la decisione dei piani alti

Federica Panicucci addio a Mattino 5. Per Mattino Cinque è arrivato il momento dei saluti. E quella della trasmissione di Canale 5 è una chiusura in gloria conFrancesco Vecchi e Federica Panicucci che hanno archiviato così una stagione di grande successo.

“Dobbiamo ringraziare per la grande stagione“, sono le parole del giornalista Francesco Vecchi. Poi parola a Federica Panicucci: “Dobbiamo fare tanti ringraziamenti, salutare davvero una squadra straordinaria (…) L’elemento portante che ha contraddistinto questa edizione è che il nostro pubblico era lì. C’era, c’eravate tutti i giorni. Eravate in tanti, diciamolo“.





Federica Panicucci addio a Mattino 5: conduttrice di Back to School

“Questa è la nostra forza maggiore”, ha aggiunto il giornalista Mediaset. Dallo scorso dicembre Mattino 5 ha mantenuto la “dicitura” News con una media attorno al 20% di share, che è valsa alla trasmissione la leadership del mattino, sia contro la concorrenza diretta di Unomattina e Storie Italiane, sia in queste settimane contro la “mattinata estiva” di Rai 1 tra Tg1mattina e Unomattina Estate.

Federica Panicucci addio a Mattino 5 – Mattino Cinque tornerà a settembre e da lunedì 27 giugno l’informazione mattutina di Canale 5 sarà affidata a Simona Brachetti e il suo Morning News. Intanto grandi movimenti a Mediaset in vista della nuova stagione televisiva e i cambiamenti tra palinsesti e ovviamente conduttori. E proprio il tema conduttori è stato trattato da Alberto Dandolo su Dagospia.

Secondo il giornalista del giornale diretto da Roberto D’Agostino, Federica Panicucci dirà addio a Mattino 5 per approdare alla conduzione di un altro programma del Biscione. Si tratterebbe di Back to school, il programma quest’anno condotto da Nicola Savino, per la prossima stagione conduttore di punta del canale Tv8. Proprio Federica Panicucci dirà addio a Mattino 5 per condurre il programma in cui i vip si mettono alla prova in una scuola elementare.

