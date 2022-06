“Ma si sono lasciati?”. La scoperta sulla coppia di UeD. E nel mezzo spunta il nome di Riccardo

UeD, la scoperta dopo la scelta. Ultimi aggiornamenti dal fronte del dating show di Maria De Filippi . Per le coppie uscite insieme dal programma, il tempo è tutto da vivere. A distanza di poche settimane dalla fine della stagione del programma, riflettori accesi sul cavaliere del Trono Over che dopo aver fatto chiarezza sul vociferato capolinea raggiunto con la dama, lancia anche una frecciatina a Riccardo Guarnieri.

La scoperta riguarda Fabio Antonucci e Gloria Nicoletti che dal momento della scelta di intraprendere una frequentazione ad oggi non hanno mai condiviso con i fan alcuni scatti di coppia sui social. Insomma, in casi simili le indiscrezioni su una rottura fanno presto a circolare veloci. Sarebbe stato il cavaliere a rompere il silenzio, ma non senza tirare in ballo anche Riccardo Guarnieri.





Iniziamo proprio da Riccardo Guarnieri, ovvero dal momento in cui il cavaliere avrebbe comunicato l’intenzione di riprendere parte al parterre maschile del Trono Over. E nel momento in cui Riccardo ha fatto il suo ingresso in studio, ecco che tutti hanno notato un certo interesse di Gloria Nicoletti nei suoi riguardi. (Riccardo Guarnieri beccato fuori da UeD con una ragazza).

Poi la storia di UeD si conosce bene. I due, Riccardo e Gloria Nicoletti, decidono di iniziare a conoscersi ma solo fino a quando non sarebbe stato proprio Guarnieri ad ammettere di non provare un trasporto sentimentale nei confronti della Nicoletti. Una delusione, quella manifestata dalla dama, che non è mai stata nascosta. A questo punto entra in scena Fabio Antonucci.

Presto fatto, tra Gloria Nicoletti e Fabio Antonucci scocca la scintilla ma non senza qualche sospetto da superare insieme. A distanza di tempo decidono di proseguire la frequentazione ma sarebbe stato proprio il cavaliere a rivelare i dettagli su l’Opinionista Social: “Ultimamente non ci siamo più visti, ci sono delle cose che vanno chiarite tra me e lei, è una bellissima persona, posso dire solamente belle parole su di lei”.

E prima di sferrare la frecciatina a Riccardo Guarnieri, Fabio ammette: “C’è bisogno di un confronto. Ci sono state delle vicende che ci hanno allontanato. C’è stata una mancanza di fiducia iniziale nei miei confronti da parte sua”. Riccardo Guarnieri? Nessun dubbio per Fabio che ha deciso di unirsi al coro di quanti sostengono l’ipocrisia del cavaliere più volte rivelata davanti alle telecamere di UeD.

