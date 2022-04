Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne. Un rientro in studio molto atteso dal pubblico che ha sempre seguito con grande attenzione le vicende sentimentali del cavaliere tarantino. I telespettatori erano impazienti di rivederlo nel parterre del dating show di Maria De Filippi e non sono stati delusi perché appena ha rimesso piede in studio ha subito avuto la possibilità di rivedere e riparlare con Ida Platano, la dama con cui ha avuto una storia.

Il cavaliere e la dama hanno anche ballato al centro dello studio. Riccardo Guarnieri confessa di non aver provato gelosia nel vedere Ida rapportarsi ad altri uomini. Sentiva solo curiosità di scoprire come si relazionava con gli altri e non vedeva nessuna differenza coi tempi passati. In tutti i casi Ida Platano ammette di essere contenta di rivederlo. E così entrambi cedono ballando insieme al centro studio. Gli occhi di lui sono lucidi, mentre la dama scoppia letteralmente in lacrime. “Ci voleva questo momento, certi amori rimangono per sempre. Non gli sto facendo una dichiarazione d’amore, sto solo dicendo che certe cose non si possono sentire uguali”.





Dopo il suo ritorno, Riccardo Guarnieri ha avuto la possibilità di conoscere nuove ragazze a Uomini e Donne. È subito uscito con Gloria Nicoletti che gli ha lasciato il suo numero di telefono. E nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 11 aprile il cavaliere racconta di apprezzare le donne che lasciano il numero di telefono. “Siamo andati via insieme e poi ci siamo visti ancora. Siamo andati a cena. Poi ci siamo trasferiti in camera per vedere un film che non abbiamo trovato. Ci siamo stuzzicati e poi è scattato il bacio”, spiega Riccardo Guarnieri.

“Lui ti piace?”, chiede quindi Maria De Filippi alla dama. “Sì molto”, è la risposta secca di Gloria. “Ma tu non uscivi con Paolo?”, chiede ancora la conduttrice. “Sì, ma da parte di Paolo non è mai partito il corteggiamento. Ha preferito uscire con un amico e non con me”, ha spiegato la dama trovando conferma nella risposta di Paolo. Non si è fatta attendere la reazione di Ida Platano che ha commentato così: “L’avevo già immaginata questa cosa. Proprio il giorno stesso che lui è arrivato”.

Quindi è intervenuto Armando Incarnato, grande amico di Ida Platano, che ha espresso la sua opinione su Gloria Nicoletti: “Ho un’idea di lei molto televisiva, nonostante Riccardo sia un bel ragazzo, credo di averti conosciuto per bene, credo che tu sia più interessata alla figura di Riccardo”. La dama si è difesa: “Mi sembra una rosicata da parte sua”.