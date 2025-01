Brutta notizia per Tommaso fuori dal Grande Fratello. Infatti, la sua permanenza nel programma potrebbe essere messa a rischio da un suo comportamento tenuto nelle ultime ore. Sul web se ne sta parlando con una certa insistenza, quindi c’è chi immagina che possano essere presi dei provvedimenti nei confronti del gieffino.

Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali dal Grande Fratello, ma Tommaso non avrebbe rispettato le regole. Ad incastrarlo è stato tra l’altro un suo coinquilino, Alfonso, che si è reso conto di aver saputo qualcosa che in realtà Franchi non avrebbe dovuto e potuto sapere.

Grande Fratello, Tommaso nei guai: “Non doveva saperlo”

C’era in corso un dialogo al Grande Fratello tra Tommaso, Alfonso, Chiara e Luca. E improvvisamente l’idraulico si è lasciato scappare una frase nei confronti di D’Apice che ha sorpreso tutti. Il fidanzato di Mariavittoria ha riferito una cosa che effettivamente non avrebbe potuto sapere, dunque è scoppiato il caso.

L’utente di X che ha riportato la notizia ha commentato: “Parlano di chi potrebbe avere il bonus tra i concorrenti. Tommaso dice che avere più follower su Instagram influisce e che Alfonso ne ha 220mila. Successivamente Alfonso ci riflette e dice: ‘Ma come fa Tommy a sapere i miei follower se io sono entrato dopo di lui?“.

Parlano di chi potrebbe avere il bonus tra i concorrenti.

Tommaso dice che avere più follower su instagram influisce e che Alfonso ne ha 220k.



Successivamente Alfonso ci riflette e dice "ma come fa Tommy a sapere i miei follower se io sono entrato dopo di lui?"#grandefratello pic.twitter.com/chnGzSRDzT — 🤠 (@justrustnone) January 27, 2025

E c’è chi sta invocando provvedimenti contro Tommaso: “Quando faranno fuori l’idraulico che guarda il web, il cellulare e viene protetto festeggermo”. Staremo a vedere se il GF lo punirà davvero.