Nei giorni scorsi Enzo Iacchetti si è confessato in una lunga intervista al quotidiano La Ragione: “Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho sempre amato tanto la musica, adesso non riesco ad ascoltarla. Eppure, mi ha dato tanto. Forse troppo. Che sia depressione? L’ho sempre avuta”. Inoltre ha raccontato di portarsi dietro da tanti anni un senso di colpa per la morte del padre, avvenuta quando era molto giovane: “Non andavo d’accordo con lui”.

“È venuto a mancare quando avevo solo 21 anni. Ancora oggi ho un fortissimo senso di colpa perché non andavo d’accordo con lui. Ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che affrontava ogni giorno. Con la sua morte sono andato molto in crisi”. A salvarlo è stato il teatro: “Da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia forse è questo carattere”, ha detto Enzo Iacchetti.

Enzo Iacchetti, gesto di solidarietà: dà da mangiare ai senzatetto

Un lato della personalità di Enzo Iacchetti che non si conosceva. Il conduttore storico di Striscia la notizia, recordman di presenze in coppia con Ezio Greggio dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, nel privato è anche particolarmente attivo nella solidarietà ai più sfortunati. Come recita un vecchio adagio, la beneficenza si fa ma non si dice. E anche da questo punto di vista c’è intesa con Ezio Greggio che con la sua associazione ha salvato circa 18mila bambini, mentre Iacchetti “dà da mangiare ai senzatetto di Milano insieme agli altri volontari della fondazione”.

Insomma il conduttore di Striscia la notizia cerca di restituire qualcosa alla società e al destino che dopo anni di sacrifici e qualche colpo a vuoto gli ha riservato una maturità artistica esaltante, con apprezzamento unanime e un amore smisurato da parte del pubblico: “C’è voluto tanto impegno e un pizzico di fortuna”, ha ammesso il comico a proposito della sua carriera, partita dagli spettacolini in bar e pizzerie (“Mi tiravano i pomodori”, aveva confessato qualche mese fa) e svoltata con la partecipazione come ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show. Da quel momento, a inizio anni 90, l’ascesa è stata costante. E di pari passo è aumentato il suo impegno in silenzio per “gli ultimi”.

Dalla scorsa settimana Enzo Iacchetti è tornato a far coppia con Ezio Greggio dietro il famoso bancone di Striscia la notizia. Tuttavia dopo qualche giorno è stato costretto nuovamente lontano dalla conduzione del tg satirico. Infatti è stato colpito dall’influenza. Al suo posto è arrivato un altro noto comico, Enrico Beruschi, 81 anni, per la prima volta alla conduzione di Striscia. Il comico è un volto noto della tv italiana fin dagli Anni ’70. Ha preso parte a innumerevoli film, ma è con la televisione che la sua carriera ha raggiunto l’apice.