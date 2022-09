Enzo Iacchetti minacciato di morte dagli hater sui social. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia, ne ha davvero le scatole piene dei social network. E come biasimarlo, dopotutto? Enzino, a un passo dal ritorno tanto atteso a fianco del suo amico e collego Ezio Greggio, si sfoga in una intervista. Il conduttore del tg satirico firmato, fa un bilancio della propria carriera e riflette sull’importanza di mantenere una certa privacy offline.

“Dopo anni, da Facebook mi sono tolto, su Tik Tok c’è Berlusconi quindi basta e avanza, sono su Instagram perché Striscia la notizia percorre anche un binario social”, dice in un’intervista a Fanpage. Enzo Iacchetti ha un passato celebre: ormai settantenne, 28 dei quali passati proprio dietro quello storico bancone a forma di strada. Lo ammette lui stesso di avere un rapporto difficile con i social, dove spesso ha ricevuto minacce di morte.





Enzo Iacchetti minacciato di morte dagli hater

“Mi sono scocciato di rispondere alle migliaia di persone che scrivevano ‘Ti spacco la faccia, dimmi dove abiti, uccido tuo figlio‘. Me ne dicevano di tutti i colori, persino che facevo scommesse clandestine, che ero un debosciato, che ero morto”, racconta il conduttore, che da tempo ha smesso di pubblicare contenuti personali.

“Io rispondevo a tutti, personalmente. Il mio medico mi ha detto: lascia stare. Mi sono messo a querelare. Ci sono svariate cause in corso, le sto vincendo tutte, e i soldi vanno in beneficienza”, ha poi detto Iacchetti, forte della sua esperienza e del sostegno del pubblico. “Non è vero che a 70 anni è come averne 50. A 70 ne hai 70. Questo periodo di pandemia mi ha un po’ stroncato”.

E chiude: “Ma sono felice perché c’è tanta gente che mi vuole bene”. Il comico è stato sposato con una donna, Roberta, dalla quale ha avuto un figlio, Martino, nato nel 1986. Tra il 2002 e il 2007, il conduttore ha avuto una relazione con l’ex velina e showgirl Maddalena Corvaglia. Dal 2016 al 2020, invece, è stato legato alla gieffina Rosi Zamboni.

“Da Amici a Striscia la Notizia”. Chi è la nuova velina mora e con chi ballerà sul bancone