Emma Marrone, l’indiscrezione corre veloce sul web. La notizia sarebbe stata diffusa dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” e per la cantante potrebbe rappresentare un duro colpo. Cambiamenti in vista per la nuova edizione di X-Factor dopo la conclusione della quindicesima edizione del talent musicale in onda su Sky Uno.

Il pubblico ha avuto modo di assistere alla vittoria di Baltimora, ma in vista della nuova edizione del talent show qualcuno potrebbe andare via e a essere messo in discussione sarebbe proprio il nome della cantante nelle vesti di giurata, mentre a restare un punto fisso tra i giudici sarebbe Manuel Agnelli, pronto a ricoprire per la quinta volta il ruolo di giudice del talent.





Ma non solo perché tra le rivoluzoni in vista per il programma, circolerebbe anche la notizia di un attesissimo ritorno di Fedez: “Si auspica un ritorno di Fedez“. Questo quanto riportato sul settimanale su citato e ancora il “cast è in evoluzione” si legge sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Al contempo la stessa Emma Marrone avrebbe rivelato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di RTL di essere pronta a prendersi un momento di pausa. Le notizie al momento si muovono ancora nel territoro dei rumor e in attesa che sia Emma Marrone in persona a darne conferma, per i fan alcuni pezzi raccolti qual e là andrebbero a ricomporre un puzzle finora lasciato incompleto. Cosa succederà?

E a proposito di Emma Marrone, di recente la cantante, dopo aver cantato e ballato al concerto di Blanco, avrebbe pubblicato la foto dedicando anche parole d’amore al giovane artista a corredo del loro selfie “Vivila così! Ti amo assai” – e la risposta di Blanco è stata – “Love u”.

“Si è aperta il mento”. L’ex UeD subito in ospedale con la figlia più piccola