“Si spoglia”. Bomba Elisabetta Gregoraci, non era mai successo. Perché ha deciso di farlo

Elisabetta Gregoraci concorrente di Who Bares Win. L’ex moglie di Flavio Briatore parteciperà al programma condotto da Mara Maionchi che andrà in onda su Rai Due nel prossimo autunno. La versione italiana dovrebbe chiamarsi Chi si spoglia vince ma il titolo potrebbe subire delle modifiche e dunque meglio proseguire con i dettagli della trasmissione. Al gioco parteciperanno sedici Vip che hanno accettato di denudarsi (per vincere) e mostrarsi al pubblico in tutta la loro essenza.

Elisabetta Gregoraci futura concorrente di Who Bares Win

Elisabetta Gregoraci alla corte di Mara Maionchi su Rai2. Insieme agli altri quindici Vip, si spoglierà ma per una giusta causa. Come si legge nella rubrica A lume di Candela di Dagospia, gli otto Vip uomini e otto Vip donne si spoglieranno per sensibilizzare la prevenzione medica. In che modo si strutturerà la diretta però lo si scoprirà più avanti.

Elisabetta Gregoraci alla corte di Mara Maionchi, ma non sarà sola. La conduttrice di Battiti Live non è altro che la prima di lunga lista di personaggi dello spettacolo i cui nomi emergeranno nei prossimi giorni.

