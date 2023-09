Elisabetta Gregoraci, la notizia fa presto il giro del web. La showgirl fa sognare i fan e non solo per la sua indubbia bellezza. Carismatica, elegante e sorridente, EliGreg affronta il futuro con ottimismo e ha tutte le ragioni per farlo accadere. Nelle ultime ore ha infatti rilasciato un’intervista a Superguida TV dove ha confermato cosa si affaccia all’orizzonte. E i fan non possono che restarne piacevolmente colpiti. La notizia arriva dopo il successo di Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci annuncia ai fan la splendida notizia. Cosa attende il futuro llavorativo della showgirl? Ne avrebbe parlato solo adesso di fronte all’effettiva certezza di poterlo finalmente comunicare dopo un periodo di incertezze. EliGreg, intervistata a Superguida TV, ha potuto comunicare ai fan che è pronta a ripartire alla guida del timone di una nuova trasmissione.

Leggi anche: “Quanto costa la scuola di Nathan Falco”. Elisabetta Gregoraci, prima campanella per il figlio





Elisabetta Gregoraci annuncia ai fan la splendida notizia: “Ci stiamo lavorando…”

“Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piacerebbe condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Una cosa come “confidarsi con Elisabetta”, “Elisabetta racconta”. Reduce dall’esperienza del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha inoltre sottolineato: “Se con i reality ho chiuso o se mi rivedrete in uno di questi programmi?”, la risposta è arrivata immediata.

“Guarda, il GF Vip è stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Per il futuro vedremo cosa accadrà”. Insomma, Elisabetta ha sicuramente intenzione di riprendere in mano la propria carriera. Non ultimo un traguardo che le ha permesso di cimentarsi in qualcosa decisamente diverso dal solito. Stiamo parlando di una collaborazione inaspettata.

Elisabetta Gregoraci, infatti, ha registrato un inedito con Alan Palmieri, conduttore di Battiti Live, dal titolo “Anna Zero”. Così il mondo della musica ha avuto modo di conoscere le innumerevoli capacità dell’ex moglie di Flavio Briatore. E per il futuro non potrà che continuare a sorriderle. Sfida dopo sfida, EliGreg sicuramente farà in modo di non deludere chi ha sempre creduto in lei.