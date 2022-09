“Decisione presa”. Elisa Isoardi, la notizia sul nuovo programma dopo una puntata appena

Dopo la sua ultima apparizione all’Isola dei Famosi Elisa Isoardi era letteralmente scomparsa dalla tv. Da diverso tempo, però, si continuava a parlare di un suo possibile ritorno. Come conduttrice la sua ultima esperienza era stata “La prova del cuoco”, timone ereditato da Antonella Clerici. Programma poi sostituito da “È sempre mezzogiorno”. Come se fosse stata una bocciatura da quel momento per Elisa Isorardi il nulla. Fino a poche settimane fa quando era arrivata la conferma del suo ritorno in Rai con il nuovo programma su Rai 2 ‘Vorrei dirti che’, partito l’11 settembre.



Elisa Isoardi si è scontrata con dei totem della domenica. Le difficoltà non le aveva nascoste. “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…”.





Elisa Isoardi, Vorrei dirti che non andrà in onda domenica 18



E infatti il debutto non è stato dei migliori. I dati auditel sono impietosi: Vorrei dirti che: per la trasmissione di Rai Due dati da incubo (2.3% di share). Vittoria schiaccianti per TV8 che con il GP di Monza vola al 28%. A bocciare il programma anche il sito Tvblog.it che scrive: “è creato per gli emotivi, ma è fastidiosamente preconfezionato”. (Leggi anche “Torna lui”. UeD, Maria De Filippi punta sul chiacchieratissimo cavaliere)



Salvandolo poi parzialmente: “Vorrei dirti che ha comunque il merito di non essere morboso nel cercare a tutti i costi l’effetto strappalacrime, non percorre la strada della tv del dolore (e menomale, ci manca solo questa)”. Elisa Isoardi ha dovuto fare i conti anche con un dolore improvviso. La conduttrice tv ha perso la sua cara e amatissima nonna. Purtroppo nonna Lucrezia si è spenta che con la Isoardi aveva un rapporto bellissimo e speciale.



L’ex di Salvini chiamava la nonna Memè e ha raccontare cosa è successo è la stessa conduttrice. Elisa infatti ha pubblicato uno scatto in compagnia dell’anziana donna e ha scritto: “Ciao Memè nonnina mia”. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per Elisa Isoardi che domenica sarà costretta a saltare il turno con il suo programma Vorrei dirti che. La Coppa Davis di tennis infatti approderà su Rai 2 e costringerà la rete a riorganizzarsi.

“Non sarà semplice”. Elisa Isoardi, riflettori tutti su di lei: quel pensiero non la molla