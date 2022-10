Attimi di panico in Rai: Eleonora Giorgi è caduta in diretta tv a Italia Sì. La storica attrice italiana ha fatto un tonfo bestiale proprio mentre stava entrando in studio. Nel panico Marco Liorni che ha subito raggiunto la donna che per poco non ha rischiato di battere molto forte la testa. Ma cosa è successo? Dopo la solita presentazione del conduttore, l’attrice si è avvicinata al centro dello studio ma ha perso quasi subito l’equilibrio, probabilmente per colpa di un gradino non visto.

La Giorgi non ha potuto far altro che tirare un urlo per poi finire faccia a terra. Come dicevamo però, per fortuna, la Giorgi ha evitato l’impatto del viso contro il pavimento grazie all’utilizzo delle mani. Immediato l’intervento del pubblico presente in studio e soprattutto di Marco Liorni. Alcuni sono apparsi visibilmente preoccupati per la violenza della caduta, anche se poco dopo dopo la donna si è rialzata senza troppi problemi.

Come dicevamo, il padrone di casa ha subito raggiunto Eleonora Giorgi, che però è riuscita a rilazarsi da sola con grande rapidità. E ha rassicurato tutti dicendo di stare bene: “Non mi sono fatta niente!”. A quel punto Marco Liorni ha detto: “Si è tirata su velocissimamente, come se nulla fosse accaduto”. “Non l’ho visto”, ha spiegato l’attrice, riferendosi al gradino.

Poi ha aggiunto: “Ho guardato te, Marco, e sono rimasta abbagliata. Beh, poi è divertente… Adesso i figli mi sfotteranno stasera, perché lo metteranno su Instagram! Mi diranno: ‘Mamma, non ti si può mai lasciare da sola’. Scusatemi per l’incidente”. In questi ultimi giorni poi, la Giorgi si è resa protagonista di una soffiata su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Il volo di Eleonora Giorgi ad Italia sì. pic.twitter.com/B00YWeIA7N — LALLERO (@see_lallero) October 29, 2022

“Prima del GF Vip – racconta l’attrice – gli avevo detto di essere sicura che avrebbe legato con lei nella casa…Lui va a vedere il suo profilo Instagram e mi dice ‘Ma mamma, figurati! Io mai con un’influencer. Non lo so se l’ho influenzato, ma di certo ho capito che tra loro ci sarebbe stato qualcosa. Sono molto empatica, e quando li ho visti insieme al GF Vip non ho avuto più dubbi”. E brava alla Giorgi.

