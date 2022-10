Eleonora Giorgi, il botta e risposta in diretta tv. Nello studio televisivo di La vita in diretta gli ospiti di Alberto Matano hanno aperto un dibattito sul caso della donna diventata mamma a 57 anni. L’attrice di 68 anni è intervenuta sull’argomento dopo quanto affermato da un altro ospite. La risposta ha destato il sorriso generale, conduttore compreso.

La battuta di Eleonora Giorgi in diretta tv. L’attrice italiana ha inaugurato ufficialmente il nuovo look anche sul piccolo schermo. Ben 68 anni compiuti per Eleonora Giorgi che ha dato un cambiamento drastico alla sua immagine. L’attrice di recente ha deciso di tagliare i capelli: addio rughe grazie al filler e addio capelli lunghi.

La battuta di Eleonora Giorgi in diretta tv da Alberto Matano. Il simpatico siparietto suscita la risata del conduttore

Splendida e ironica, la madre di Paolo Ciavarro nonché suocera di Clizia Incorvaia ha pubblicato di recente anche le foto sui social suscitando i complimenti di tutti: “Si cambia! E che cambiamento! Sono troppo felice”. E davanti alle telecamere di La vita in diretta, ecco dunque Eleonora Giorgi sfoggiare un bob biondo platino e liscio. L’ospite si è resa protagonista indiscussa di un simpatico siparietto che ha fatto poi sorridere tutti. (“Mi ha detto una cosa su Clizia”. Eleonora Giorgi svela cosa le ha confidato Paolo Ciavarro).

Attenzioni in studio sul caso della donna diventata mamma a 57 anni. “Se si fa un figlio in età così avanzata, bisogna ricordarsi che lo si potrà accompagnare solo per una piccola parte della sua vita…”, avrebbe commentato l’ospite di Alberto Matano suscitando in Eleonora Giorgi un punto di vista differente. “Oh, guarda che io ho dieci anni più di quella donna! Età avanzata? Sei matta? Mi stai spaventando!”, ha dunque esordito la Giorgi con un tono scherzoso.

Poi l’attrice italiana ha aggiunto: “Sono già in uscita? A 57 anni ce ne sono probabilmente almeno altri 30 ancora!”. La risposta ha suscitato il sorriso di molti, anche quello di Alberto Matano. “Le donne che compiono un passo del genere in età avanzata, non lo fanno in modo avventato: evidentemente sono in salute e diventano mamme dopo averci provato per anni”, un altro commento.

“Non sono d’accordo con chi parla di egoismo quando si vive la maternità in tarda età. La maternità è dare la vita, è un atto di generosità e di amore”, ha aggiunto il terzo ospite del programma. “Le età non sono più le stesse di un tempo, io sono mamma di un ragazzino di 10 anni che magari tra 6-8 anni già non vorrà più stare con me. E’ tutto diverso rispetto ad un tempo”.