Tutti conoscono Guendalina Tavassi, diventata famosa grazie al Grande Fratello, ma nessuno ha mai visto il fratello. Edoardo Tavassi, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 insieme alla sorella.Tanti tatuaggi, una grande passione per la palestra, quella all’Isola dei Famosi è la sua prima esperienza in televisione ma sembra che se la stia cavando molto bene.

La coppia continua a conquistare consensi anche con le loro continue litigate. Come tutti i fratelli, anche per Guendalina ed Edoardo Tavassi, la convivenza sull’Isola dei Famosi, è motivo di scontro e l’ultima lite è stata a causa delle dinamiche del gioco.





Edoardo Tavassi, tutti pazzi per le imitazioni all’Isola dei Famosi 2022

I due sono in coppia, ma in questa stagione dell’Isola dei Famosi i naufraghi entrano in coppia a Playa Accopiada e se eliminati finiscono per doversi contendere un posto come singoli a Playa Sgamada. Il pensiero di non poter continuare il percorso al fianco del fratello ha rattristato molto Guendalina Tavassi, mentre non ha minimamente turbato il fratello Edoardo.

“Se a me scoppiano da te io questa esperienza non la continuo, tu invece mi hai detto che avresti continuato: sei una me**a! Non hai sentimenti, non ti interessa niente… Non c’entra la vincita, è una questione di sentimenti, non ce la farei a stare sola qua senza sapere dove sei finito”, è stato lo sfogo di Guendalina. Gli animi si sono subito placati e durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi i fratelli sono stati i veri protagonisti.

Edoardo vogliamo le imitazioni di tutti i tuoi compagni! 🤣 #Isola pic.twitter.com/o2Ao44ZiXT — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 7, 2022

Durante un confessionale insieme alla sorella Guendalina, Edoardo Tavassi si è mostrato un abile imitatore dei suoi compagni. Tra questi Carmen Di Pietro, Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, Floriana Secondi, Clemente Russo e Roger Balduino. Tantissimi i commenti esilaranti sulle imitazioni di Edoardo Tavassi, diventato uno dei concorrenti più amati delll’Isola dei famosi 2022.

