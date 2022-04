‘L’Isola dei Famosi’ prosegue ininterrottamente e nella puntata del 7 aprile è stata decretata l’eliminazione di Roberta Morise. Ma è Floriana Secondi una delle concorrenti più attive di questa fase e in Honduras ha già innescato diverse discussioni, tra cui quella con l’ormai ex naufrago Antonio Zequila. Ora a parlare è qualcuna che si trova in Italia, ma che conosce molto bene le dinamiche del reality show. E ha speso parole tutt’altro che dolci nei confronti dell’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’.

Intanto, secondo i bookmaker, Guendalina Tavassi (e suo fratello) e Floriana Secondi sono le favorite alla vittoria de ‘L’Isola dei Famosi’. Il successo della prima è quotato solamente a 4 volte la scommessa, mentre quello di Floriana a 5. Subito dopo c’è Clemente Russo a 6. A 6 anche Gustavo e Jeremias Rodriguez, Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal. A 7 troviamo poi Blind e Roberta Morise, oltre a Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Ultimi i Cugini di Campagna, che sono rimasti col solo Nick.





Isola dei Famosi, Floriana Secondi attaccata da Beatrice Marchetti

E quindi un’ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ ha deciso di parlare su Mediaset Infinity nella trasmissione dedicata al reality show di Ilary Blasi e si è soffermata in questo modo su Floriana Secondi: “Lei è una persona molto forte, bella pesantina, da sola con lei ci saremmo prese a pugni. Comunque Floriana la devi bere tutta di un sorso, o la ami o la odi. Però queste personalità sono quelle che poi funzionano perché vincono nelle prove e a me piace vedere la donna forte”.

E poi ancora sempre su Floriana Secondi: “Lei sa il fatto suo, quindi vediamo come si evolve”. A parlare è stata Beatrice Marchetti, che l’anno scorso è stata una delle protagoniste de ‘L’Isola dei Famosi’. La giovane ha poi lanciato una stoccata nei confronti di altri naufraghi: “Riguardo alla discussione avuta da Jeremias Rodriguez, Ilona Staller e Lory Del Santo, dico che queste persone un po’ più anziane sanno che è un reality di sopravvivenza, il minimo”. Vedremo comunque se Floriana sarà messa al corrente di queste parole.

Intanto, emergono altri retroscena sul “segreto” di Jeremias Rodriguez. Già in passato la sorella Cecilia aveva parlato dei suoi problemi. Una storia complessa che ha coinvolto tutta a famiglia: “Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui, Belen non ci riusciva. – ha raccontato Cecilia al GF Vip – Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere”.

