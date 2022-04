Jeremias Rodriguez si è sfogato all’Isola dei Famosi parlando di un segreto che lo riguarda. Infatti in più occasioni il naufrago ha parlato di un trascorso complicato e di un “segreto”. Il fratello di Belen Rodriguez stato ad un passo dal raccontare tutto, ma nei suoi lunghi sfoghi ha comunque fatto capire di cosa si tratta. Jeremias Rodriguez ha confessato: “A me fa male non poter rivelare tutto. Io ho bisogno di raccontare. Vorrei togliermi questo peso che porto. Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele mi chiamano in Confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo”.

E ancora Jeremias Rodriguez: “La mia famiglia mi ha salvato la vita. Sai quanto è stato duro accettare quanto fossi in mezzo allo schifo. Non mi accettavo, non accettavo quello che ero, è brutto non accettare quello che sei. – riporta Biccy – Perché mi devo nascondere? Mi possono giudicare tutti, ma io sono questo, anche gli scleri sono parte di me. Non mi interessa farmi vedere per chi non sono”.





Nel frattempo emergono altri retroscena sul “segreto” di Jeremias Rodriguez. Già in passato la sorella Cecilia aveva parlato dei suoi problemi. Una storia complessa che ha coinvolto tutta a famiglia: “Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui, Belen non ci riusciva. – ha raccontato Cecilia al GF Vip – Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere. Io stavo con lui in silenzio. Lui voleva stare solo con me. Non voleva parlare, cercava solo coccole, vuole essere coccolato”.

Cecilia Rodriguez in quella occasione raccontò un dettaglio in particolare: “In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso. Non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa. Io sono volata in Argentina, lui piangeva ed ha chiesto di rimanere solo con me. Mi sono messa sul divano con lui e siamo stati soli, purtroppo non si è sfogato, siamo stati uniti senza parlare”.

Di Jeremias Rodriguez ha parlato anche Antonio Zequila dopo l’eliminazione in una intervista rilasciata a SuperguidaTv: “Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre. Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato”.

“Ho fatto cose molto brutte”. Isola dei Famosi, riemerge il passato choc di Jeremias Rodriguez