Era il re dei salotti televisivi, l’inventore del talk show: a 84 anni è morto nella clinica Paideia di Roma – dove era ricoverato per un piccolo intervento – Maurizio Costanzo: è stato anche un paroliere, ha scritto il brano “Se telefonando” cantato da Mina. La camera ardente sarà allestita dalle 10:30 di sabato 25 febbraio in Campidoglio. La chiusura è prevista per il giorno successivo alle 18. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Maurizio Costanzo ha inventato il genere del talk show in tv: sulla Rai conduce nel 1976 “Bontà loro” poi arrivano “Acquario” e “Grand’Italia”. Nel 1982 passa in Fininvest e lancia il “Maurizio Costanzo Show”, il talk più longevo della tv italiana. Costanzo era sposato dal 1995 con Maria De Filippi: in precedenza era stato sposato con la fotoreporter Lori Sammartino (1963). Poi dal 1973 al 1984 è stato sposato con la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio. Nel 1978 ha iniziato una relazione con l’attrice e regista Simona Izzo con cui ha convissuto dal 1983 al 1986. Quindi si è sposato con la conduttrice Marta Flavi dalla quale ha divorziato nel 1995.

Morte Costanzo, Maria De Filippi “non è in casa”

In queste ore Maria De Filippi non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sulla morte del marito. Quello tra Maurizio e Maria è stato “un amore che tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a Maria”, ha detto Claudio Lippi. È probabile che la conduttrice stia preparando tutti i passaggi per dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Di sicuro non è a casa. Lo ha scoperto una delle troupe de La Vita in Diretta che nel corso della puntata di venerdì 24 febbraio si è collegata con lo studio dall’ingresso della casa della coppia a nel quartiere Prati a Roma.

“Maria non è qui, nemmeno i familiari”, spiega l’inviata di Alberto Matano che ha dedicato l’intera puntata della trasmissione al lungo del legame che ha unito il giornalista e la moglie per ben 33 anni. “Mando un abbraccio con tutto il mio affetto a Maria De Filippi, un grande amore, vissuto con grande riserbo”, ha esordito il giornalista, aggiungendo alcuni dettagli circa il legame sentimentale e spiegando che la conduttrice è rimasta vicina fino all’ultimo al marito.

“Sappiamo la grande dedizione di Maria nei confronti di Maurizio nel corso degli anni, fino all’ultimo momento”. È intervenuto anche Claudio Lippi, che ha lavorato a lungo con Mauruzio Costanzo ai tempi di Buona Domenica su Canale 5 e ha fatto presente che il lutto sarà parecchio doloroso per la conduttrice: “Spero che con la forza che ha ereditato da lui, che le ha permesso di diventare la signora della tv, senza che lui le abbia modificato i suoi atteggiamenti, si riprenderà”.