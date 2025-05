Stefano De Martino si conferma indiscusso protagonista della stagione televisiva in corso. Il suo volto, ormai familiare al pubblico di Affari Tuoi, ha saputo conquistare l’audience sera dopo sera, infliggendo pesanti sconfitte alla concorrenza. Non è tutto: anche con Stasera tutto è possibile, trasmesso su Rai2, il conduttore ha ottenuto risultati lusinghieri. Tuttavia, dietro le quinte, la situazione sembra meno rosea di quanto appaia. Nonostante i successi, infatti, De Martino avrebbe ricevuto ben due rifiuti da parte della Rai.

A svelare il retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia.it, fornendo dettagli tutt’altro che trascurabili. Secondo il giornalista, la rete avrebbe bocciato il trasferimento di STEP su Rai1 e, inoltre, il previsto spettacolo teatrale del conduttore sarebbe misteriosamente sparito dai palinsesti. La motivazione? Forse il timore di un esito poco soddisfacente in termini di ascolti.

Stefano De Martino e i due no dalla Rai, oltre al progetto naufragato

Come ha raccontato lo stesso Candela: “C’è stata la mancata promozione dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai1. La settimana successiva stop (o rinvio?) alla messa in onda dello spettacolo teatrale annunciato in palinsesto”. Sulla cancellazione dello spettacolo, il giornalista ha aggiunto che i vertici Rai lo avrebbero giudicato “troppo debole” per reggere la sfida auditel.

Ma non è finita qui. Oltre a questi due no, un ulteriore progetto pare sia sfumato all’ultimo istante. Candela ha infatti riferito di un nuovo game show che De Martino avrebbe dovuto condurre nell’access prime time estivo, ma il progetto è naufragato prima ancora di prendere forma. “E infine, come svelato da Tvblog, a Viale Mazzini avevano deciso di testare a inizio giugno un nuovo access da alternare ad Affari Tuoi, niente di fatto”, ha riportato Candela. Il motivo? Semplice e pragmatico: la paura di non raggiungere gli straordinari risultati di Affari Tuoi. Come ha sottolineato il giornalista: “Troppo rischioso: ‘E se non fa il 30%?'”.

A fronte di tali incertezze, la Rai avrebbe dunque optato per una soluzione più sicura, decidendo di prolungare la programmazione di Affari Tuoi. Come rivelato da Candela: “Meglio allungare il game di una ventina di puntate i pacchi”. Resta ora da vedere se questa scelta si rivelerà vincente. Nel frattempo, lo stesso Candela ha lasciato intendere che in futuro potrebbero aprirsi nuove opportunità per De Martino: “E nella prossima stagione…“. Nel frattempo, il conduttore si prepara a un’importante sfida imminente. Domenica sera sarà infatti in onda su Rai1 con uno speciale di Affari Tuoi, pronto a competere con The Couple di Ilary Blasi. Chi avrà la meglio in questo confronto inedito?

