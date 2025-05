Un velo di mistero continua ad avvolgere la rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez, le due sorelle un tempo inseparabili, oggi protagoniste di una vicenda che ha scosso il mondo dello spettacolo. Le voci su una lite dai toni accesi si rincorrono da settimane, alimentate dal silenzio delle dirette interessate, che non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Nessuna smentita, nessuna conferma: solo frammenti di informazioni che, giorno dopo giorno, compongono un puzzle sempre più complesso.

A riaccendere i riflettori sul caso è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha offerto nuovi dettagli, concentrandosi in particolare sui movimenti della famiglia Rodriguez durante il ponte del Primo Maggio. Secondo il giornalista, Cecilia, che sarebbe incinta, avrebbe scelto di passare questi giorni in compagnia della madre Veronica, isolata dal resto della famiglia e soprattutto da Ignazio Moser, suo marito, che si troverebbe in Trentino già da prima di Pasqua. L’assenza dell’ex ciclista al fianco della moglie in un momento così delicato non passa inosservata, alimentando sospetti su una crisi coniugale legata, forse, alla stessa frattura familiare.

Stefano De Martino, la reazione alla lite Belen-Cecilia

Nel frattempo Belen ha optato per una fuga insieme alla storica amica Patrizia Griffini, conosciuta come “Petineuse”, portando con sé la figlia Luna Marie. Una decisione che sembra testimoniare la volontà di prendere le distanze da una situazione diventata ingestibile. “Non entreremo nei dettagli gravi di questo brusco litigio (…) ma la storia tra le due, al momento non è recuperabile”, scrive Parpiglia, lasciando intendere che ci siano stati eventi ben più gravi di quanto immaginato. A complicare ulteriormente la vicenda ci ha pensato la reazione di Stefano De Martino, ex compagno di Belen e padre del loro primogenito Santiago.

L’ex ballerino avrebbe scelto di allontanarsi bruscamente dal contesto dopo aver saputo della lite, portando con sé il figlio Santiago. “Non vuole entrare dentro queste vicende”, riferisce ancora Parpiglia, specificando però come De Martino tenga particolarmente alla serenità del bambino, molto legato alla sorellina Luna Marie. Non a caso, è capitato spesso che Stefano trascorresse del tempo con entrambi i piccoli, cercando di mantenere per loro un senso di normalità, nonostante il caos che sembra regnare tra gli adulti.

Nel mezzo, i genitori di Belen e Cecilia tentano disperatamente di mantenere un fragile equilibrio, dividendosi tra le due figlie. La tensione familiare è palpabile, e se da un lato si intravede uno spiraglio di riconciliazione tra Cecilia e Ignazio — che secondo Parpiglia “in questa vicenda, sul suo groppone, ha più di una responsabilità” — dall’altro sembra ormai compromesso il rapporto tra le due sorelle. Una frattura che, almeno per ora, appare insanabile, e che rischia di lasciare segni profondi non solo nella loro vita privata, ma anche in quell’immagine pubblica costruita nel tempo su complicità, affetto e solidarietà familiare.