Il primo maggio ha riportato Belen Rodriguez al centro della scena mediatica, con un ritorno inaspettato sulle copertine dei settimanali e nei titoli dei siti di gossip. Stavolta però non c’entra nulla la turbolenta dinamica con la sorella Cecilia, bensì una presenza maschile ben nota nel suo passato. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la showgirl argentina è stata avvistata a Milano in compagnia del suo ex fidanzato Angelo Edoardo Galvano, con il quale sembrerebbe aver condiviso più di un semplice momento nostalgico.

Le immagini pubblicate dalla rivista raccontano una giornata trascorsa tra passeggiate, pranzi e gesti affettuosi. I due sono stati immortalati mentre camminavano fianco a fianco nel centro di Milano, concedendosi qualche ora di shopping, un caffè con amici e, secondo il racconto del settimanale, anche un pranzo in un ristorante della zona. La parte più interessante, però, arriva dopo: pare infatti che Belen e Angelo si siano poi diretti verso l’abitazione di lei, alimentando così una serie di supposizioni su un possibile riavvicinamento sentimentale.

Belen è davvero single? Cosa è stato notato nell’incontro con Galvano

Nonostante Belen abbia dichiarato più volte nelle sue recenti interviste di essere single e intenzionata a concentrarsi esclusivamente sulla propria crescita professionale, l’atmosfera tra lei e Galvano ha lasciato spazio a interpretazioni differenti. Il settimanale Oggi descrive l’incontro come segnato da una complicità evidente, affermando che “le loro mani più volte si sfiorano timidamente, si accarezzano senza stringersi”, un dettaglio che ha subito fatto il giro del web tra commenti e congetture (foto più in basso, ndr).

La relazione tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano si era conclusa a settembre dell’anno scorso, dopo alcuni mesi vissuti lontano dai riflettori. L’ingegnere, classe 1989, sembrava essere stato archiviato tra le storie passate della conduttrice, e invece ora il suo nome torna a farsi sentire, in un contesto che fa pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. In un periodo in cui la vita privata della showgirl sembrava destinata a rimanere in secondo piano, queste nuove immagini riaccendono il riflettore su un possibile capitolo inedito.

Naturalmente non è possibile trarre conclusioni affrettate. Potrebbe trattarsi solo di un incontro tra due ex rimasti in buoni rapporti, senza secondi fini. Ma l’attenzione che le immagini hanno suscitato lascia intendere che il pubblico, e non solo, continua a essere affascinato dalle vicende sentimentali di Belen Rodriguez. Forse è ancora presto per parlare di ritorno di fiamma, ma come sempre sarà il tempo a svelare cosa si cela davvero dietro questi gesti affettuosi.

