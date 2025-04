Tira vento di crisi nella coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle unioni più seguite e idealizzate del mondo dello spettacolo italiano. A lanciare l’allarme è stato il settimanale Chi, che ha raccolto e diffuso i segnali di un possibile allontanamento tra i due. A quanto pare, l’influencer argentina e l’ex ciclista avrebbero trascorso le vacanze di Pasqua separati, una circostanza insolita per una coppia che ha sempre fatto della condivisione social il proprio tratto distintivo.

Il primo campanello d’allarme è stato proprio il silenzio sulle piattaforme digitali. Nessuna storia su Instagram, nessun post romantico, nemmeno una dedica o un semplice commento: il vuoto social ha insospettito i fan, abituati a una narrazione quotidiana della loro vita insieme. “È bastato un silenzio social più lungo del solito per accendere i riflettori su una delle coppie più amate (e chiacchierate) del mondo dello spettacolo”, ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini, lasciando intuire che il malcontento potrebbe andare ben oltre un semplice momento di riservatezza.

Tensione Belen e Ignazio Moser, cosa c’è dietro

Le ipotesi hanno cominciato a rincorrersi, alimentate anche da un possibile coinvolgimento di Belen Rodriguez, sorella maggiore di Cecilia. In particolare, ha fatto discutere la notizia di un presunto unfollow da parte di Belen nei confronti del cognato Ignazio. Anche se successivamente la situazione è rientrata, con entrambi che risultano ancora tra i follower reciproci su Instagram, quel gesto ha dato adito a ulteriori speculazioni. E non è passato inosservato il fatto che, nel frattempo, Cecilia e Ignazio abbiano deciso di trascorrere le festività pasquali in luoghi differenti.

A peggiorare il quadro ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, che ha dedicato la copertina alle sorelle Rodriguez e a Ignazio Moser, riportando dichiarazioni che fanno tremare i fan. “Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez”, si legge nel servizio firmato dalla redazione del magazine diretto da Riccardo Signoretti. E ancora: “Cala il gelo tra Belen e il cognato Ignazio Moser. Perché? Lei teme che possa tradire Cecilia e c’è tensione“.

Insomma, i segnali di mare mosso ci sono tutti, ma le ragioni restano avvolte nel mistero. Se si tratti di un semplice momento di crisi passeggera o di un preludio a una rottura più profonda lo dirà solo il tempo. Intanto, i fan continuano a scrutare ogni dettaglio online, in attesa di una foto, una parola o un gesto che possa chiarire il futuro di una delle coppie più amate – e ora anche più chiacchierate – della cronaca rosa italiana.