Stefano De Martino è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dopo una breve sospensione della programmazione, dovuta alla scomparsa di Papa Francesco e alla conseguente proclamazione del lutto nazionale, il conduttore napoletano riapparirà questa sera, mercoledì 23 aprile, al timone del game show Affari tuoi, in onda su Rai Uno nella fascia dell’access prime time. Una scelta che ha diviso il pubblico: se da un lato molti spettatori hanno accolto con favore la decisione della Rai di proseguire con la normale programmazione, altri non hanno nascosto un certo disappunto, ritenendo poco opportuno mandare in onda un programma dal tono leggero e giocoso in un momento di cordoglio collettivo.

Le critiche più accese si sono riversate sui social, dove numerosi utenti hanno messo in discussione la sensibilità dell’emittente pubblica. Alcuni, in particolare, hanno suggerito l’opportunità di inserire una scritta in sovrimpressione che segnali chiaramente come le puntate siano state registrate prima della scomparsa del Pontefice, per evitare fraintendimenti e polemiche. Nonostante le opinioni contrastanti, la Rai ha deciso di non fermare il popolare programma, forte degli ottimi ascolti registrati nelle ultime settimane.

Stefano De Martino, “colpo di fulmine con la bella vip”

Ma quella odierna è anche una giornata intensa per Stefano De Martino sul fronte del gossip. Nelle edicole è infatti arrivato l’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, che ha scelto proprio lui e Rocío Muñoz Morales, compagna dell’attore Raoul Bova, come protagonisti della copertina. Il motivo? Un presunto scoop sentimentale che, se confermato, avrebbe dell’incredibile. Secondo quanto riportato dal settimanale, tra il conduttore Rai e l’attrice spagnola ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, nato nel corso di un incontro avvenuto dietro le quinte di una puntata di Stasera tutto è possibile.

La notizia ha fatto subito il giro del web, alimentando curiosità e sospetti. Sempre Diva e Donna ha aggiunto ulteriori dettagli, lasciando intendere che l’avvicinamento tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino potrebbe essere legato a una crisi tra l’attrice e Raoul Bova, con il quale è sentimentalmente legata da oltre dodici anni. La rivista ha parlato apertamente di una rottura imminente, descrivendo la Morales come “vicina al sex symbol della Rai”, ma senza fornire prove concrete o immagini a sostegno della teoria.

Come spesso accade in questi casi, il pubblico dei social ha reagito in modo variegato. Tra scetticismo e ironia, in molti hanno ridimensionato la notizia, attribuendola alla solita voglia di creare clamore a ogni presunta crisi sentimentale nel mondo dello spettacolo. Un utente ha commentato: “Appena una è in crisi con il compagno si becca il gossip con De Martino…”, un pensiero che sembra rappresentare il sentire comune di buona parte degli utenti in rete.

Al momento né Stefano De Martino né Rocío Muñoz Morales hanno commentato le indiscrezioni. Resta da vedere se nei prossimi giorni i diretti interessati smentiranno o confermeranno quanto emerso. Intanto, tra televisione e gossip, il conduttore napoletano si conferma uno dei volti più chiacchierati e seguiti del panorama mediatico italiano.