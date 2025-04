Meravigliosa notizia nel mondo dei famosi. Una nuova coppia è nata e stavolta è formata da un’attrice e un cantante, amatissimi dal pubblico. Non siamo in presenza di paparazzate o comunque foto scattate di nascosto, infatti sono stati i diretti protagonisti a pubblicare la prima immagine ufficiale di coppia.

Sul social network Instagram l’attrice e il cantante hanno postato una foto emozionante, che ci fa vedere tutta la loro complicità. Un amore sbocciato probabilmente all’improvviso, anche se alcune indiscrezioni su di loro erano venute fuori un po’ di tempo fa senza trovare certezze.

Nuova coppia vip: l’attrice e il cantante stanno insieme

A fidanzarsi è stata l’attrice Elizabeth Hurley, 59 anni, che si è messa insieme ad un cantante conosciuto anche per essere il papà di una star della musica. Nella foto lui la bacia sulla guancia, mentre la didascalia scelta dai vip è stata questa: “Buona Pasqua”. People ha poi aggiunto: “Liz è fantastica ed è andata a trovarlo per Pasqua; è molto affettuosa, positiva ed è per lui la persona migliore con cui stare“.

Il partner di Elizabeth Hurley è Billy Ray Cyrus, cantante country e padre di Miley Cyrus. Page Six ha fatto sapere che l’attrice e l’artista 63enne sono amici da anni, ma solo ora sarebbe cambiato il loro rapporto. Nel mese di agosto del 2024 lui ha deciso di divorziare dalla moglie Firerose, mentre lei ha avuto una relazione duratura con un uomo d’affari, Steve Bing.

I fan sono entusiasti per la nascita del sentimento tra Hurley e Cyrus e la loro speranza è che ora si facciano vedere sempre più spesso l’uno al fianco dell’altra.