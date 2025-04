E si torna a parlare di Belen Rodriguez. Proprio in questi giorni circola la voce su un nuovo fidanzato per la showgirl argentina, ora al timone di Only Fun – Comico Show sul Nove. A lanciare la bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter ha svelato che per lei ci sarebbe un nuovo amore, tenuto volutamente lontano dai riflettori. Il titolo dell’articolo parla chiaro: “Belen nasconde un amore segreto dal cognome altisonante?”.

Nessun nome, ma questo uomo misterioso sarebbe già stato visto entrare nella sua abitazione. Parpiglia ha infatti aggiunto di avere anche una prova fotografica, scattata alle 3:59 del mattino, che documenterebbe la presenza dell’uomo nella casa di Belen Rodriguez durante un recente weekend.

Belen di nuovo vicina all’ex: “Si sono ritrovati”

Ma ora il settimanale Chi rilancia e parla di un ritorno con Antonino Spinalbese, il papà della piccola Luna Marì. I due ex e forse non più ex sono stati paparazzati al parco e a quanto pare dopo un periodo turbolento sono tornati uniti per amore della loro bambina.

Lei “ha cercato di ritrovare se stessa” negli ultimi mesi, scrive il settimanale, e ha ritrovato anche il suo ex compagno:” È come se si fossero conosciuti per la seconda volta, più maturi”, si legge ancora. Nelle foto i tre sono al parco mentre si divertono sulle giostre. “La felicità di ritrovarsi” scrive rivista che spiega come è avvenuta la “pace” dopo la dura discussione avvenuta due anni fa circa, sui social.

“Belen ha cercato, negli ultimi mesi, di ritrovarsi, di fare pace con il passato, con le cose che la facevano stare male” si legge, e avrebbe ritrovato anche il suo ex, Antonino Spinalbese. Si erano riavvicinati già qualche mese fa e trascorso anche le vacanze di Natale insieme. Il settimanale Chi dice anche che stavolta “è come se si fossero conosciuti una seconda volta, più maturi, più strutturati”. “Per capire se, se si erano scelti, è perché avevano trovato l’uno nell’altro qualcosa di speciale in cui riconoscersi”, la conclusione.