Brutta notizia su Elisabetta Canalis. La vita sentimentale non starebbe andando alla grande per la showgirl, che tra l’altro è sempre molto attiva sui social network ma non starebbe più fornendo informazioni sulla sfera amorosa. Ed ecco quindi venire fuori l’ipotesi che le cose con il partner siano andate malissimo.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto il punto della situazione su Elisabetta Canalis e il suo fidanzato nella sua newsletter. E sta emergendo una possibile vicenda, che l’avrebbe fatta infuriare non poco. Infatti, da parte della modella sarebbe arrivato un duplice gesto molto forte.

Leggi anche: “Molla il fidanzato prima del matrimonio”. Scandalo sulla bellissima vip: vista insieme all’altro famoso





Elisabetta Canalis, brutte notizie sul fidanzato: spunta l’altra famosa

Potrebbe essere finita la sua relazione sentimentale con il personal trainer Georgian Cimpeanu, diventato suo fidanzato in seguito al divorzio con l’ex marito Brian Perri. Elisabetta Canalis non pubblica foto in sua compagnia da molto tempo e questo ha fatto immaginare il peggio.

Parpiglia ha scritto che Elisabetta Canalis non segue più Georgian su Instagram, ma non è tutto. La showgirl 46enne avrebbe tolto il segui anche all’attrice e modella originaria degli Stati Uniti, Jessica Michel Serfaty, che sarebbe molto amica del forse quasi ex partner. Cimpeanu è l’allenatore della statunitense, quindi il timore è che sia successo qualcosa di più intimo tra di loro.

Georgiam Cimpeanu, che ha 32 anni, è il personal trainer della modella e attrice da alcuni mesi. Jessica Michel Serfati, classe 1991, è stata sposata da giovanissima con Ididia Serfaty, dal quale ha avuto il figlio Roman. Ha avuto relazioni anche con Joe Jonas e Niall Horan degli One Direction.