Bomba gossip sulla bellissima attrice. Secondo gli ultimi rumor, avrebbe mollato il suo fidanzato mentre era a un passo dal matrimonio. Ma non è tutto perché sarebbe stata beccata in compagnia di un attore, coi fan che stanno ipotizzando la possibilità che possa nascere un nuovo amore.

L’attrice aveva ricevuto una proposta di matrimonio addirittura tre anni fa, ma poi non c’è mai stato nulla di ufficiale. Stavano insieme dal 2018 e quindi erano arrivati ad una svolta importante nel loro rapporto. Poi qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente e ci sarebbe stata la cancellazione delle nozze.

L’attrice avrebbe mollato il fidanzato famoso prima delle nozze

Alcune fonti vicine all’attrice e al suo forse ex fidanzato famoso, che lavora come produttore cinematografico, hanno rivelato che sarebbero in crisi e probabilmente si sarebbero lasciati già da un po’ di tempo. Lei sarebbe volata in Africa insieme ad alcune amiche e di lui non c’è mai stata traccia.

La separazione riguarderebbe Sydney Sweeney e Jonathan Davino. Alcune fonti hanno fatto sapere a Us Weekly che “Sydney e Jonathan hanno avuto grossi problemi, ma non si sono completamente allontanati. In questo momento, le cose non stanno andando per il meglio, ma non si sono ancora arresi. Stanno lavorando sulla loro relazione, ma per ora hanno annullato il matrimonio. Avrebbero dovuto sposarsi questa primavera“. Invece per altri lei avrebbe già rivolto lo sguardo verso un collega.

Sydney Sweeney è stata vista con Glen Powell, infatti Page Six ha scritto che si sarebbero incontrati a Dallas per le nozze della sorella dell’attore. Vedremo se davvero usciranno allo scoperto.