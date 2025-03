Bomba clamorosa e triste nella vita privata della coppia vip dello spettacolo. L’inviato di una famosa trasmissione tv e l’attrice e modella non sono più marito e moglie. Il divorzio è stato annunciato dai due diretti interessati con un paio di video, apparsi su Instagram. La rottura è avvenuta dopo 12 anni di matrimonio e 17 di relazione.

Nessuno si aspettava una notizia del genere, arrivata completamente a sorpresa. I fan di questa coppia dello spettacolo sono rimasti increduli davanti all’annuncio social. Proprio all’inizio del 2025 hanno cominciato a pensare al divorzio, ma non ci sono stati gravi motivi alla base di questa separazione amorosa.

La coppia dello spettacolo è arrivata al divorzio dopo 12 anni di matrimonio

A chiedere il divorzio sono stati Matteo Viviani, famoso inviato del programma Le Iene, e Ludmilla Radchenko. Hanno fatto sapere che “ci separiamo perché stare assieme avrebbe demolito i nostri sentimenti“. Non ci sono stati litigi furiosi o tradimenti, ma questa rottura fa parte per loro della normale evoluzione intrapresa dal rapporto. L’amore è quindi finito, ma il rispetto non è mai mancato.

Ludmilla Radchenko, che lavora anche come pittrice, ha aggiunto nel suo reel Instagram che hanno deciso di troncare il matrimonio proprio per preservare tutto ciò che di buono avevano costruito. I due hanno avuto due figli: Eva è venuta alla luce nel 2012, mentre il secondogenito Nikita nel 2017. E ora quindi si concentreranno soprattutto su di loro.

Le nozze tra Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si celebrarono il 19 luglio del 2013, ma la storia d’amore iniziò nel 2008. Ora l’addio che ha rattristato tutti, ma allo stesso tempo rasserenato visto che si sono lasciati in modo più che civile.