Brutta notizia nel mondo del gossip. La coppia vip si sarebbe già lasciata, dopo essere stata insieme per pochissimo tempo. La prima volta erano stati visti insieme a metà gennaio, quindi si era sparsa la voce che avessero iniziato una relazione sentimentale. Ma adesso l’amore sarebbe già finito.

I fan speravano in un rapporto più duraturo, invece da fonti attendibili si è saputo che la coppia vip sarebbe già arrivata al capolinea. Una situazione inaspettata e si è scoperto che sarebbe finita per volontà di lui, che avrebbe capito che non erano praticamente fatti l’uno per l’altra.

La coppia vip si sarebbe lasciata: “Lui l’ha abbandonata dopo pochi mesi”

A lasciarsi sarebbero stati Lewis Hamilton e Sofia Vergara. Il pilota di Formula 1 della Ferrari, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha scritto: “Lei lo vedeva come il fidanzato perfetto, ma per lui l’interesse era già svanito e l’ha abbandonata“. Un colpo durissimo per l’attrice e modella.

Alla fine, stando al Daily Mail, tra Hamilton e Vergara “ci sarebbe un rapporto occasionale, ma lei spera in qualcosa di più. Però ottiene poco in cambio”. Si erano visti a gennaio a pranzo nella città americana di New York e sembrava l’inizio di una storia fantastica. Invece sono rimasti tutti delusi.

Lewis Hamilton en couple avec Sofia Vergara? L'actrice se sentirait "abandonnée" https://t.co/LLwzX68r6t — RTL info (@rtlinfo) March 28, 2025

Sofia Vergara ha due matrimoni alle spalle. Quando aveva 18 anni, era convolata a nozze col migliore amico Joe Gonzalez, papà del loro figlio Manolo. Dal 2015 al 2023 è stata sposata con l’attore americano Joe Manganiello.