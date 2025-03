Fiocco rosa per la coppia o ex coppia vip: l’attrice ha dato alla luce la loro prima bambina, ma è stato il papà a dare la bella notizia. Nelle scorse ore il cantante ha infatti condiviso un dolcissimo video in bianco e nero sui suoi canali social che lo ritrae mentre stringe dolcemente la manina della bambina. “È finalmente arrivata. Il nostro piccolo seme celeste, 27 marzo 2025”, la didascalia del post.

Da lei nessun messaggio di benvenuto invece. Ha cancellato tempo fa ogni foto sul suo profilo Instagram e lasciato solo un’immagine relativa a questa ultima gravidanza. La notizia della nascita della figlia è però in questo caso particolare perché riaccende le speranze dei fan: è tornato il sereno tra di loro? Perché si erano mollati dopo l’annuncio della dolce attesa.

Nata la prima figlia della coppia vip. Sono tornati insieme?

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno attraversato una marea di alti e bassi. lnsieme dal 2020, a inizio 2022 avevano deciso di fidanzarsi ufficialmente annunciando il Sì con una foto di un anello di smeraldi e diamanti e il racconto di una proposta sotto i rami di un albero molto speciale per la loro storia. Poi la perdita di un bambino per via di un aborto spontaneo e poco dopo l’annuncio di un altro in arrivo.

“Nulla è mai veramente perduto. Bentornato” aveva scritto Megan Fox nella didascalia del post di novembre scorso. Ma la lieta notizia non è bastata a regalare una serenità a una coppia che, appena un mese dopo, ha scelto di prendere strade diverse. Fonti vicine alla coppia avevano riferito che nonostante la volontà di lui di voler crescere la sua bambina, lei avrebbe interrotto qualsiasi rapporto con il padre di suo figlio.

“Ha un rinnovato senso di sicurezza da quando è lontana da MGK e dopo l’arrivo del bambino si concentrerà sul ritorno alla carriera”, aveva spiegato una fonte a Us Weekly. Ma il post pubblicato dal cantante giovedì 27 marzo 2025 lascia ben sperare i fan della coppia.