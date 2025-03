Continuano a circolare con insistenza le voci di una crisi sempre più profonda tra Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova. La coppia, che sta insieme da circa dodici anni e ha due bambine, non ha finora rilasciato dichiarazioni ufficiali su queste indiscrezioni. I due attori, secondo quanto riportato, vivrebbero ormai come “separati in casa” da tempo.

Le speculazioni si sono intensificate dopo che Rocio è stata fotografata insieme a un uomo definito dai media come un “cavaliere misterioso“. L’attrice ha immediatamente reagito attraverso le storie Instagram, chiarendo che si trattava in realtà del suo storico amico Giuseppe Di Bella, e definendo le insinuazioni sul suo conto come “frottole inventate di sana pianta”.

Questa precisazione, però, non è riuscita a dissipare del tutto i dubbi sulla solidità del rapporto con Raoul Bova. Anzi, il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha fornito ulteriori dettagli sulla presunta crisi, affermando che la situazione sarebbe in realtà più seria e duratura di quanto sembri. Secondo Parpiglia, Morales, pur negando categoricamente la presenza di un nuovo compagno nella sua vita, non avrebbe mai smentito direttamente la crisi con Bova.

Inoltre, emerge anche un interessante dettaglio sul piano professionale: Rocio avrebbe deciso di cambiare agenzia di management, lasciando la storica Cucchini per passare sotto la gestione di Beppe Caschetto. E proprio tra gli assistiti di Caschetto c’è Stefano De Martino, con il quale, secondo Parpiglia, Rocio avrebbe sviluppato un rapporto particolarmente stretto, testimoniato anche da alcuni “like” sospetti lasciati recentemente su Instagram.

Nel frattempo, Raoul Bova preferisce restare lontano dal clamore mediatico, mantenendo un rigoroso silenzio. Parpiglia riporta infatti che l’attore avrebbe semplicemente dichiarato: “Penso al lavoro e custodisco la mia privacy“, evitando ogni ulteriore commento.

