Incredibile affermazione di Raoul Bova su Rocio Muñoz Morales, come riferito dai colleghi del settimanale Chi. Infatti, si sarebbe materializzato il momento più atteso da migliaia e migliaia di loro fan. Da anni ormai si parla insistentemente di matrimonio, dato che hanno avuto anche dei figli insieme, e ora c’è stata questa novità che potrebbe rappresentare la svolta definitiva. Sono state pubblicate diverse foto dei due, mentre avevano appena vissuto un evento molto forte dal punto di vista emotivo.

Prima di parlare di Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales come coppia, dobbiamo ricordare un episodio negativo successo nella famiglia di lei. Suo padre non sta bene: “Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… In realtà quello che sei sempre stato. Questa foto è di poco tempo fa, in un momento molto felice condiviso a Venezia”.

Raoul Bova, l’annuncio su Rocio Muñoz Morales

Ovviamente bisognerà aspettare ulteriori prove tangibili, eppure le parole di Raoul Bova sulla partner Rocio Muñoz Morales sembrerebbero chiarissime. I due sono stati fotografati dai paparazzi di Chi il 2 aprile scorso, ovvero quando si festeggiava la domenica delle Palme. Insieme a loro c’erano i figli, che hanno vissuto con i genitori la cerimonia religiosa nella capitale Roma, precisamente nella basilica di Santa Maria in Trastevere. E poi l’attore si è lasciato scappare una frase davvero sibillina.

Rocio si è emozionata durante la messa, ma in generale tutti sembravano molto colpiti dal rito religioso. Per rendere felici i paparazzi Raoul Bova ha esclamato: “Le ho chiesto di sposarmi“. Queste parole pare che siano state dette solamente per gioco, quindi non dovrebbero esserci fondamenti di verità. Eppure i fan ci sperano davvero, infatti si augurano che possano veramente convolare a nozze il prima possibile. Ovviamente vi daremo ulteriori aggiornamenti, nel caso in cui ci fossero altre conferme.

Raoul Bova e Rocio stanno insieme d 10 anni. Lei è una nota modella e showgirl originaria della Spagna e i due sono diventati genitori di Luna e Alma, rispettivamente il 2 dicembre del 2015 e il primo novembre del 2018.