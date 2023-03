Tanta apprensione per i fan di Rocio Muñoz Morales, che si è soffermato su un dolore immenso che sta travolgendo la sua famiglia. Ha approfittato di un momento importante per annunciare ai suoi follower questa situazione preoccupante che ovviamente non le può far dormire sonni tranquilli. Immediatamente sono stati pubblicati diversi messaggi da parte dei suoi fan, che stanno cercando in tutti i modi di rassicurarla e di supportarla a dovere affinché possa affrontare tutto con maggiore serenità.

Ma purtroppo per Rocio Muñoz Morales il dolore per una persona fondamentale della sua famiglia è indescrivibile a parole. Ha deciso di scrivere due messaggi nello stesso post, infatti si è soffermata su due figure imprescindibili della sua vita privata. Ma una delle due sta attraversando un periodo molto complicato, che la sta facendo spaventare non poco. Andiamo a scoprire insieme cosa sta succedendo nel suo nucleo familiare e come hanno reagito i suoi ammiratori.

Rocio Muñoz Morales, dolore in famiglia: “Combatti per la vita”

Stando a quanto scritto da Rocio Muñoz Morales, un dolore indescrivibile ha colpito la sua famiglia. Nel giorno della la festa del papà ha scritto: “Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… In realtà quello che sei sempre stato. Questa foto è di poco tempo fa, in un momento molto felice condiviso a Venezia”.

Dunque, il papà di Rocio non sta affatto bene e sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi. Inoltre, la modella ed attrice ha anche fatto gli auguri al suo partner Raoul Bova: “Non posso dimenticare però il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie. Ti amo”. E subito sono stati postati alcuni commenti di sostegno nei riguardi della Morales, che sta soffrendo tantissimo.

Queste le parole dei suoi fan: “Non so cosa abbia il tuo papà, spero che non sia troppo grave”, “L’augurio più importante è che il tuo papà possa tornare presto sano e forte”, “Mi dispiace aver sentito che il tuo papà non stia bene, ti auguro che guarisca presto. Un abbraccio”.