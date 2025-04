Stefano De Martino paparazzato in compagnia di una donna misteriosa. Ma stavolta non sono i soliti gossippari o fotografi a fare la scoperta. Una vacanza inaspettata “in compagnia” di Stefano De Martino: è ciò che ha raccontato una giovane ragazza, Lucia, attraverso un video diventato virale su TikTok. L’ex ballerino di Amici, oggi volto amato della televisione e conduttore di Affari Tuoi, è stato avvistato sulla spiaggia di Miami, proprio accanto alla ragazza che ha deciso di condividere l’incontro con i suoi follower.

Nel video, Lucia si mostra mentre si gode il mare, ma sullo sfondo si distingue chiaramente De Martino che nuota con tranquillità. Poco dopo, l’uomo si avvicina all’ombrellone dove si trovava, accompagnato dal figlio Santiago, nato nel 2013 dalla relazione con Belén Rodriguez.

Il video con Stefano De Martino e le reazioni dei fan

Il breve filmato ha superato le 400mila visualizzazioni in appena un giorno, attirando centinaia di commenti. Alcuni ironici, altri solidali con il conduttore per l’impossibilità di godersi un momento di privacy: “Poverino manco a Miami sta in grazia di Dio“, ha scritto un utente. Qualcun altro ha colto l’occasione per scherzare con toni esuberanti: “Avrei finto un malore in mare, assicurandomi di essere molto ma molto vicina a lui e guai al bagnino se si azzardava a soccorrermi”.

Ma non è finita qui. Il video ha suscitato curiosità anche per la presenza di una donna misteriosa al fianco di De Martino. Alcuni hanno ipotizzato si trattasse di Belén: “Belén”, hanno commentato alcuni utenti. La voce nel video, in effetti, sembrerebbe simile a quella della showgirl argentina. Tuttavia, diversi dettagli non tornano: la donna ripresa porta una lunga coda di cavallo, mentre Belén ha recentemente sfoggiato un taglio corto. Inoltre, proprio nel pomeriggio in cui il video è stato pubblicato, Belén ha condiviso sui social un momento con la figlia Luna Marì. E la location non sembra certo essere Miami.

Chi è, quindi, la donna accanto a Stefano De Martino? La domanda rimane aperta, alimentando ancora di più il mistero e il fascino che da sempre circondano il conduttore partenopeo.

