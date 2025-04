Stefano De Martino continua a conquistare il pubblico alla guida del game show Affari Tuoi, raccogliendo brillantemente il testimone lasciato da Amadeus. Grazie al suo stile spontaneo e coinvolgente, il presentatore è rapidamente diventato uno dei volti televisivi più apprezzati, consolidando un percorso professionale iniziato dal talent Amici e proseguito con successo nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

La stagione televisiva attuale si concluderà con una sorpresa: Affari Tuoi avrà un’ultima puntata a giugno per consentire così a De Martino di salutare il pubblico prima della pausa estiva. Quest’anno la trasmissione si è protratta ben oltre la consueta conclusione di inizio giugno, confermandosi leader assoluto degli ascolti nella fascia dell’access prime time.

Leggi anche: “Se ne vanno”. Dopo l’addio di Stefano De Martino il fuggi fuggi degli altri





Ultima puntata di Affari tuoi e palinsesto Rai in estate e autunno

Dunque l’ultima puntata di Affari Tuoi andrà in onda il 28 giugno. Nel frattempo, Rai 1 sta già definendo la programmazione estiva e autunnale. Alessandro Greco e Carolina Rey saranno alla guida di UnoMattina Estate, mentre Gianluca Semprini e Greta Mauro condurranno Vita in Diretta Estate. Confermati anche i programmi Camper e Camper in viaggio nel daytime della rete ammiraglia Rai.

Tra le novità principali della stagione calda ci sarà la telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas, e nel preserale torna Reazione a Catena condotto da Pino Insegno. Marco Liorni presenterà il nuovo game show Chi può batterci? dal 7 al 21 giugno. Alberto Angela tornerà con uno Speciale Ulisse dedicato all’80° anniversario dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, in onda il 16 giugno, seguito presto da un nuovo ciclo di Noos.

Non mancherà la musica con i Tim Summer Hits, condotti da Carlo Conti e Andrea Delogu dal 13 giugno al 4 luglio. Mara Venier tornerà con Una voce per Padre Pio il 3 agosto, mentre Eleonora Daniele presenterà La Partita del Cuore il 15 luglio.

“Se ne va dal Nove”. Amadeus, dopo il flop arriva il clamoroso ribaltone in tv