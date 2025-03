Pazzesco retroscena su Amadeus e il suo futuro lavorativo. Sta circolando con insistenza la voce che lo darebbe sempre più vicino a Mediaset, ma non solo in modo temporaneo. Infatti, i vertizi aziendali starebbero cercando di convincere l’ex conduttore Rai ad accettare qualcosa di veramente interessante.

Il pubblico resterebbe sbigottito, dato che nessuno si poteva aspettare che Amadeus piombasse a Mediaset dopo poco tempo dall’inizio del suo lavoro presso Discovery. Lui è protagonista sul canale Nove dopo la rottura con la tv pubblica italiana, ma ora potrebbe esserci un altro cambiamento improvviso.

Amadeus, la voce sempre più insistente: “Se ne va a Mediaset”

A sganciare la bomba su Amadeus è stata l’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos. Infatti, l’addio a Nove sarebbe sempre più possibile e il suo futuro sarebbe a Mediaset. Questo quanto riferito: “Mediaset potrebbe decidere, in un futuro molto prossimo, di far riposare Striscia la notizia almeno per una parte della stagione. Sarebbe allo studio l’ipotesi di testare dei game show per l’access prime time di Canale 5″.

E poi la rivelazione su Amadeus: “Diverse società di produzione, da Endemol a Blu Yasmine, da Banijay a Fremantle, starebbero approntando dei numeri zero. Possibile approdo a Mediaset di Amadeus, attualmente legato a Warner Bros Discovery ma finora senza troppe soddisfazioni. Amadeus è dato infatti quasi per certo come giudice della fase serale del programma Amici di Maria De Filippi”.

Per ora conferme ufficiali non ce ne sono state, ma la fonte della notizia è decisamente attendibile e quindi sarà una situazione da tenere d’occhio nei prossimi mesi.