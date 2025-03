Nel corso dell’ultimo mese, il nome di Amadeus è stato spesso al centro delle cronache riguardanti il Festival di Sanremo, dove, dopo cinque edizioni, non è stato lui a condurre. Dai paragoni con la direzione artistica del suo collega Carlo Conti alle discussioni sulle canzoni in gara, il conduttore è stato frequentemente nominato come parte di un dibattito che, però, non ha mai voluto alimentare.

Infatti, Amadeus ha scelto di non intervenire, evitando di fare apparizioni sui social, rilasciare commenti o prendere parte a discussioni pubbliche. L’ultimo post sulla sua pagina Instagram risale all’8 febbraio, giorno in cui è stato ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te, insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Da quel momento, nessun altro aggiornamento, se non qualche storia su Instagram che non ha avuto alcun impatto sulle attualità televisive che lo vedono ormai lontano dai riflettori.





Amadeus in silenzio sui social, la moglie Giovanna: “Il lusso di tacere”

Ora, però, è riapparso sui social attraverso una foto condivisa dalla moglie, Giovanna Civitillo, che ha accompagnato l’immagine con una didascalia che sembra essere un riferimento velato alle voci che hanno circolato intorno al marito. “Ci sono parole e parole. Poi c’è la Complicità che può concedersi il lusso di tacere”, ha scritto, accanto a un carosello di immagini che ritraggono un loro tenero bacio, gli interni di quella che sembra essere una camera d’albergo a Roma, un quadro con la scritta “Love” e una collezione di cornetti portafortuna.

Un chiaro omaggio al valore del silenzio, quello di Giovanna, che sembra contrapporsi alle parole che recentemente hanno coinvolto il marito, anche in relazione all’amatissima Eleonora Giorgi. Di recente, Rita Rusic ha dichiarato che Eleonora Giorgi le confidò di essersi proposta come co-conduttrice per una serata di un Festival di Sanremo, in coppia con Ornella Muti, ma che all’ultimo momento fu estromessa dal progetto.

“L’idea di mettere sul palco due attrici e icone del cinema italiano era molto piaciuta ma dopo una serie di riunioni, Eleonora è stata estromessa senza motivo”. Rita Rusic ha poi spiegato: “Lei era rimasta malissimo”. “Bisognava darle anche un cameo, una parte piccola, anche per farle rivivere il set, dobbiamo essere più profondi e più buoni, ma prima della morte. Quando gli artisti decidono di separarsi da un ambiente vivono periodi difficili”.