Stasera tutto è possibile, rivoluzione in arrivo. Da alcuni giorni si rincorrono le voci sull’addio di Stefano De Martino al programma la cui ultima puntata della stagione è andata in onda su Rai2 martedì 8 aprile. Da qualche tempo il conduttore è diventato punto di riferimento della tv pubblica, così ha fatto scalpore l’indiscrezione sull’allontanamento dallo show cucito su misura per lui.

E già si moltiplicano le supposizioni sul possibile sostituto. Si parla di Ciro Priello dei The Jackal, ma la realtà potrebbe essere più complessa. Francesco Paolantoni, infatti, protagonista di STEP ha rivelato a FanPage che in verità l’ex ballerino di Amici ha contratto che prevede un’altra stagione del programma. Che Stefano De Martino abbia deciso di rescindere per potersi dedicare a qualche altro progetto?

Cosa succede a Stasera tutto è possibile: la rivelazione di Paolantoni

Francesco Paolantoni, uno dei comici che accompagnano Stefano De Martino a STEP, ha dichiarato in un’intervista a FanPage: “Ti confermo che la produzione ha chiesto a Stefano De Martino di fare un’altra edizione. Ma Stefano avrebbe già dovuto farne un’altra, perché era prevista. Però le cose stanno andando velocemente, in modo imprevedibile, anche per lui. Ci sono meccanismi e dinamiche complicate, che si stanno accelerando. È tutto complicato”.

Nel frattempo Ciro Priello ha confermato che la sua conduzione è più di un’ipotesi: “So anche io che c’è la possibilità di una conduzione targata The Jackal”. Se arrivasse lui, però, Francesco Paolantoni lascerebbe il programma. E non sarebbe l’unico: “Ovviamente se si fa un’edizione senza Stefano De Martino, non ci siamo neanche noi. Il gruppo si dissolve“.

Francesco Paolantoni ha poi aggiunto: “Non per i The Jackal, che io adoro, per carità. È soprattutto per Stefano. Stefano per noi (io, Biagio, Giovanni e Herbert) è il gruppo. Ormai siamo quel gruppo lì. Se non c’è Stefano alla conduzione, il gruppo non c’è più. Non funziona più. Di conseguenza, non c’è lui, non ci siamo neanche noi”. Dunque l’addio di Stefano De Martino significherebbe l’allontanamento dal programma anche di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina. Una vera rivoluzione, che STEP sarà?

