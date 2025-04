Francesco Paolantoni ha regalato al pubblico di Stasera tutto è possibile uno dei momenti più spassosi dell’ultima puntata andata in onda. L’attore napoletano, volto amatissimo della comicità italiana, si è lasciato andare a una reazione esilarante al termine di una sfida del programma, conquistando ancora una volta il centro della scena. Tutto è successo durante la parte conclusiva della serata, quando i concorrenti si sono cimentati in un gioco tanto semplice quanto imprevedibile, con al centro una sfida di velocità e destrezza.

Nel gioco in questione, i partecipanti dovevano seguire un tavolo rotante su cui erano posizionate delle statuine raffiguranti proprio Paolantoni. Lo scopo era afferrare la propria miniatura al momento giusto, appena il tavolo si fermava. La sfida finale ha visto opposti proprio Paolantoni e Herbert Ballerina, ma nonostante la vittoria apparente dell’attore comico, il punto non gli è stato assegnato. Il motivo? Una motivazione del tutto bizzarra, che ha fatto esplodere lo studio in una risata collettiva.





Stasera tutto è possibile, Francesco Paolontoni rome una ‘telecamera’

A rendere memorabile la scena è stata proprio la reazione di Francesco Paolantoni, che ha inscenato una furiosa protesta comica. Prima ha fatto finta di scaraventare via il tavolo, poi ha “distrutto” una finta telecamera e si è mostrato apparentemente indignato, in un’esibizione teatrale che ha strappato applausi e risate. Il tutto, naturalmente, orchestrato con il suo inconfondibile stile ironico, perfettamente in linea con il tono scanzonato del programma.

Il siparietto, diventato immediatamente virale sui social, ha confermato ancora una volta il talento comico di Paolantoni, capace di trasformare qualsiasi situazione in un’occasione di puro intrattenimento. Il pubblico presente in studio è esploso in una fragorosa risata, e anche da casa i telespettatori hanno commentato entusiasti la scenetta, definendola uno dei momenti più divertenti della stagione.

A rendere ancora più significativa la puntata è stato anche un momento inaspettato: i saluti finali del conduttore Stefano De Martino, che per molti hanno avuto il tono di un possibile addio alla trasmissione. Inoltre, nel corso della serata si è parlato anche del tanto chiacchierato rapporto tra De Martino ed Emma Marrone, con nuove rivelazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Ma a rubare la scena, senza dubbio, è stato Paolantoni, confermandosi ancora una volta una colonna portante dello show.