Lutto nella tv: è morto Robert Cormier, l’attore interpretava Finn Cotter nella lunga serie drammatica per famiglie “Heartland”. Il giovane aveva appena 33 anni. Cormier è morto venerdì, secondo il suo necrologio e per ora non si ha una causa della morte ben precisa. Tuttavia, la sorella dell’attore, Stephanie, ha detto a The Hollywood Reporter che è morto in un ospedale di Etobicoke, in Ontario, a causa delle ferite riportate da una caduta. Comier è stato ricordato come “un atleta, un attore e un fratello maggiore”.

E continua: “Aveva una passione nell’aiutare gli altri e cercava sempre di ottenere di più. Gli piacevano le serate al cinema con la sua famiglia e ammirava molto suo padre”. E si legge ancora nel necrologio. “Ha avuto un impatto positivo su molte persone nel corso della sua vita, sia che si trattasse di famiglia, compagni di squadra e amici. La memoria di Rob vivrà attraverso la sua passione per l’arte e il cinema, così come le sue tre sorelle che significavano il mondo per lui”.

Lutto nella tv: è morto Robert Cormier

Dopo la notizia, UPtv – il canale in cui va in onda Heartland – ha reso omaggio al defunto attore su Instagram. “Robert Cormier, alias Finn di Heartland, era un talento straordinario, andato troppo presto”, ha scritto la rete insieme a una foto dell’attore con la sua co-protagonista Amber Mitchell.

“Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della sua scomparsa. Le nostre sincere condoglianze vanno ai suoi amici, familiari e colleghi”, hanno aggiunto. Anche l’account Instagram ufficiale della serie ha ricordato Comier sui social media. “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte di Robert Cormier”.

Robert Cormier, aka Heartland's Finn, was an amazing talent, gone too soon. We are deeply saddened to learn of his passing. Our sincere condolences go out to his friends, family, and co-workers. 🕊️ pic.twitter.com/XdWrvZRDHn — UP Faith & Family (@UPFaithFamily) September 27, 2022

E ancora: “È stato un membro amato del cast di Heartland nelle ultime due stagioni. A nome del cast e della troupe di Heartland, i nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia, che hanno chiesto privacy durante questo momento difficile”. Comier è apparso in Heartland nella quindicesima stagione dello show, interpretando un nuovo interesse amoroso per Amy (Mitchell). Dovrebbe essere presente nella sedicesima stagione, che dovrebbe essere presentata in anteprima il 2 ottobre.

