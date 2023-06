Durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023 vinta da Marco Mazzoli ci sono stati tanti colpi di scena. Non solo, proprio il vincitore del reality show condotto da Ilary Blasi è stato protagonista di una gaffe (o battuta) che ha scatenato una bufera. Quando Ilary Blasi ha dato ai naufraghi un indizio su chi aveva vinto il televoto flash tra gli eliminati della scorsa puntata, la conduttrice ha detto: “È una donna”.

A questo punto Marco Mazzoli ha risposto: “Allora è Gian Maria!”. Una battuta sull’orientamento sessuale a cui Gian Maria Sainato ha risposto su Twitter: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazzo!”. La frase del conduttore radiofonico è stata criticata dal pubblico a casa e non è il primo episodio finito in polemica durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi 2023, Dagospia sul futuro di Ilary Blasi

Quest’anno Pier Silvio Berlusconi aveva chiesto un cambio di rotta sulla linea da tenere durante il reality show, decisione scaturita dopo diversi episodi trash dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’amministratore delegato di Mediaset aveva imposto un cambiamento non solo per il reality condotto da Alfonso Signorini, ma anche per l’Isola dei Famosi 2023.

Qualche episodio finito in polemica c’è stato, ma questo non è bastato a tenere alta l’attenzione del pubblico. Questa edizione dell’Isola dei Famosi è stata infatti la meno vista della sua storia. La diciassettesima edizione ha ottenuto una media di 2.514.000 spettatori con il 19.6% di share. E con questi dati la finale di questa edizione è risultata essere la meno vista in assoluto in valori assoluti, ma non in share.

Dopo la finale dell’Isola dei Famosi 2023, Roberto D’Agostino è tornato a parlare del futuro di Ilary Blasi spiegando che i numeri di questa edizione le potrebbero costare caro. “Ilary è naufragata” – si legge infatti su Dagospia – “Il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con PierSilvia Toffanin può salvarla”.