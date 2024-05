Uomini e Donne sta per finire e ovviamente uno dei troni più seguiti è stato quello di Ida Platano. Da dama a tronista, in questa stagione del dating show di Maria De Filippi, la parrucchiera ha deciso di salire sul trono per trovare l’amore ma le cose non sono andate bene. Mario Cusitore ha dovuto ammettere di aver trascorso una notte in un B&B in compagnia di una ragazza e anche se ha giurato di non aver fatto niente con lei, Ida ha deciso di cacciarlo.

“Ma un pochino non ti vergogni di tutto questo? Davanti a Maria, a tutto uno studio intero e a me hai detto una cosa dove mi sono sempre fidata fino a qualche giorno fa. Hai preso in giro pure Maria. Già mi dà fastidio quando si prende in giro qualcuno che non conosco, figurati uno che mi interessa che prende in giro con queste parole ‘Maria ti giuro non ci sono mai andato in quel B&B’. Hai detto queste parole”, ha detto Ida Platano a Mario.

Uomini e Donne, Mario Cusitore va a casa di Ida Platano

“Una bugia sopra l’altra! Da quando ti ho conosciuto fino ad adesso mi hai riempito di **** e di qualsiasi tipo di cosa! Non sei mai stato un uomo serio, che mi poteva far vedere un vero interesse! Hai solo giocato con me! Ti sei solo approfittato e hai continuato a giocare senza rispettarmi neanche una volta. Né prima, né durante e né dopo. Dall’inizio alla fine hai fatto schifo!”. Alla fine Mario Cusitore è stato cacciato dallo studio proprio da Ida Platano.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda martedì 14 maggio, si è parlato ancora del Trono di Ida Platano che, come appena detto, non si è concluso nel migliore dei modi. Dopo la cacciata di Mario Cusitore, Pierpaolo Siano, l’altro corteggiatore rimasto, ha deciso di lasciare il dating show accusando la donna di averlo trattato come se una ruota di scorta. Il trono di Ida è quindi finito senza nessuna scelta, ma secondo le anticipazioni pare che Mario avrebbe provato a recarsi a Brescia per un confronto con l’ex tronista.

Dopo un primo no, Mario Cusitore avrebbe nuovamente cercato di incontrare Ida Platano a Brescia, ma l’ex tronista sembra sia rimasta sulla sua decisione e non abbia concesso un’altra possibilità al napoletano. E dall’ultimo post pubblicato su Instagram, sembra proprio che Ida non abbia nessuna intenzione di proseguire la sua conoscenza con lui: “Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare, sorridi come si sorride al matto del paese, con tenerezza. Ciò che adoro di te è che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori. Sei sempre stato un po’ incasinato e ormai il caos che hai dentro non vuoi più sistemarlo, perché ora ti piace e hai capito che chi ti vuole, non ti cambia. Rimani cosi come sei, fallo per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che fai, ti tornerà indietro”, ha scritto su Instagram.