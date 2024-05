Uomini e Donne e il trono di Ida Platano è agli sgoccioli. Nella puntata in onda il 9 maggio, è andata in onda la puntata tanto attesa dal pubblico di Canale 5, quella in cui il corteggiatore Mario è stato costretto a confessare la sua scappatella in un B&B insieme a una ragazza, tra l’altro vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.

Un mese fa, ormai, era arrivata una segnalazione che lo riguardava. Il corteggiatore era stato visto uscire da un B&B in compagnia di un’altra ragazza. Notizia arrivata dopo pochi giorni dal video che lo ritraeva in discoteca con gli amici. Numerose le segnalazioni che hanno riguardato Mario Cusitore, alle quali l’uomo non ha mai dato credito e, anzi, ha sempre respinto con forza.

“Ahia, ora sta proprio nera”. Ida Platano, gesto choc sui social: “Ma che vuole?”





Uomini e Donne, Ida Platano smaschera Mario e lo caccia (video)

Ma questa volta la segnalazione era davvero troppo pesante e ricca di dettagli, così, alla fine, la ragazza che aveva trascorso la notte con lui nel B&B è stata identificata e ha confermato tutto. Nella puntata andata in onda oggi, Ida Platano è sbottata e finalmente Mario ha confessato di aver trascorso del tempo nel B&B. “Sono stato in un b&b due volte, ma che tu ci creda o no non c’è stato niente”, ha raccontato finalmente il Cusitore.

“Ma non ti vergogni? Hai fatto schifo dall’inizio alla fine del percorso”, le parole di Ida Platano, sconvolta dal comportamento di Mario. “Ma un pochino non ti vergogni di tutto questo? Davanti a Maria, a tutto uno studio intero e a me hai detto una cosa dove mi sono sempre fidata fino a qualche giorno fa. Hai preso in giro pure Maria. Già mi dà fastidio quando si prende in giro qualcuno che non conosco, figurati uno che mi interessa che prende in giro con queste parole ‘Maria ti giuro non ci sono mai andato in quel B&B’. Hai detto queste parole”, ha detto una infuriata Ida Platano.

Ida Platano è stata una furia nera contro Mario: “Una bugia sopra l’altra! Da quando ti ho conosciuto fino ad adesso mi hai riempito di **** e di qualsiasi tipo di cosa! Non sei mai stato un uomo serio, che mi poteva far vedere un vero interesse! Hai solo giocato con me! Ti sei solo approfittato e hai continuato a giocare senza rispettarmi neanche una volta. Né prima, né durante e né dopo. Dall’inizio alla fine hai fatto schifo!”. Alla fine Mario Cusitore è stato cacciato dallo studio proprio da Ida Platano.