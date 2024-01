“Dovreste vergognarvi!”, il gesto fa infuriare i fan. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare alla notte dell’ultimo dell’anno del Grande Fratello 2023. Ed è proprio durante i festeggiamenti per il Capodanno che è successo questo siparietto che è stato definito “vergognoso” da tanti telespettatori. Ma cosa è successo in pratica? Alcuni concorrenti infatti: Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e Anita Olivieri, hanno raggiunto Giuseppe Garibaldi che era da solo in giardino. Fino a qui tutto bene.

Il ragazzo stava pregando in solitudine, quando anche gli altri hanno deciso di fare la stessa cosa. Il ragazzo era lì in mezzo, con le mani giunte e lo sguardo perso in alto, mentre in sottofondo Lady Gaga cantava “Bad Romance”. Una scena che già sarebbe potuta bastare per il nostro santo trash quotidiano, ma non è assolutamente finita qui. Quando Varrese, gli si è avvicinato, chiaramente l’attore si è fatto il segno della croce ed ha chiuso gli occhi. Poco dopo ecco anche Marco Maddaloni e Anita Olivieri che dice: “Sì, lo voglio fare anche io!”.





“Dovreste vergognarvi!”, il gesto fa infuriare i fan

Una scelta a dir poco opinabile quella della ragazza, che sono la scorsa puntata è stata molto criticata per aver “schernito” (dice Signorini) chi è stato battezzato. Lei quindi, atea, ha deciso di pregare. “Perché?”, si chiedono in molti. Maddaloni allora chiede a Varrese: “Mi spiegate che stiamo facendo?“. Massimiliano risponde: “Si prega” e Garibaldi ha poi precisato: “Si ringrazia Dio per…“. Il ragazzo non fa in tempo a finire che Anita lo prende per mano.

Praticamente una setta, con tanto di guru che guida alla preghiera e adepti che lo seguono.



Ma lo schifo?#grandefratello



pic.twitter.com/SE4dysdZ9K — so_trash (@eltrash5) January 1, 2024

Alla fine della canzone di Lady Gaga, che forse è una delle cose più lontane da una liturgia, Massimiliano e Giuseppe hanno fatto nuovamente il segno della croce e un applauso, al quale chiaramente si è unita anche Anita, ora grande credente sembra. Solo qualche ora prima, Massimiliano e Giuseppe si sono abbracciati in cucina e l’attore ha detto: “Noi due siamo tanto credenti, confidiamo in Dio che tutto poi verrà rimesso in ordine“.

se mi ritengo atea e e non credo in qualcosa non faccio la scenetta delle preghiera solo perché il mio amico è credente.

Cara mia tu sei finta e dissacrante oltre ad essere la solita raccomandata #GrandeFratello pic.twitter.com/AxWhCHHLZk — ei blondie.🧋 (@larrogante06) January 1, 2024

A me fa abbastanza schifo, prima fanno la preghiera al cielo a favore di telecamera per ripulirsi l'immagine però poi sono gli stessi che hanno fatto e detto cose aberranti ieri sera.

La preghiera ha zero valore se poi non siete esseri umani di valore.#GrandeFratello pic.twitter.com/zw6aboxr2j — Elisa 😸 | (@elisa_maioboh) January 1, 2024

Chiaramente sui social è successo di tutto: “l problema è Anita che non crede, ma che prende in giro e offende la religione. E Massimiliano che crede in Dio e lo invoca come ‘GIUSTIZIA DIVINA’ in modo che Beatrice venga punita per i suoi ‘peccati’. Questa non è fede. Che messaggio orrendo” , scrive uno. E ancora un altro: “A me fa abbastanza schifo, prima fanno la preghiera al cielo a favore di telecamera per ripulirsi l’immagine però poi sono gli stessi che hanno fatto e detto cose aberranti ieri sera”.

