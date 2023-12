Ciro e Federica si sono lasciati, la conferma in diretta al Grande Fratello. È successo davvero di tutto durante l’ultima diretta delle puntata, andata in onda il 30 dicembre. Sembra infatti che la relazione amorosa tra Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo è giunta al termine, un annuncio fatto dallo stesso Ciro in una diretta su Instagram e confermato in modo indiretto durante una puntata del Grande Fratello il 30 dicembre.

Alfonso Signorini aveva accennato alla fine della storia d’amore e Ciro non aveva smentito. Tuttavia, nella diretta in cui aveva annunciato la rottura, Ciro non era entrato nei dettagli né aveva spiegato le ragioni dietro questa decisione. Ora però sembra che ci sia una motivazione che rimane allo stesso tempo molto in evidenza, ma anche nascosta. Qualcuno ricorderà infatti che la fidanzata di Ciro non era rimasta molto soddisfatta della sua scelta di abbandonare il Grande Fratello.





Lo aveva rivelato l’ex concorrente durante un’intervista a Verissimo. Ciro aveva spiegato che la sua decisione era motivata dal desiderio di costruire un futuro migliore, ma la fidanzata era arrabbiata perché capiva che questa scelta avrebbe messo fine alla loro avventura nel reality. Insomma, sembra che la rottura potrebbe essere stata influenzata dalla decisione di Ciro di lasciare il Grande Fratello, nonostante le richieste di Federica di rimanere nella Casa.

ciro si è pentito perché si è lasciato pic.twitter.com/aPbiOw6hiP — con me vuole fare il rodeo (@lasciamostar) December 30, 2023

Tuttavia, al momento, non è chiaro il motivo preciso dietro la separazione, poiché nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in proposito. Il profilo Instagram di Federica Caputo è attualmente privato. Va poi detto che il Grande Fratello non è il primo reality a cui Ciro Petrone ha partecipato.

Ciro si pente di aver lasciato la casa perché fuori non ha più un lavoro e deve pagare la penale. #GrandeFratello pic.twitter.com/DccC61ZKin — Tiresia (@ilCassandro) December 30, 2023

In passato, lui e Federica avevano partecipato insieme a Temptation Island, durante il quale, qualcuno lo ricorderà, Ciro aveva superato di corsa la barriera tra i villaggi maschili e femminili per raggiungere la sua compagna. Alcune settimane prima di lasciare il reality poi, Ciro aveva detto a Rosy Chin che non riusciva a vivere serenamente all’interno della Casa.

