“Mi hai nominato”, la risposta choc di Maddaloni a Beatrice. Al Grande Fratello la Luzzi rompe il muro del suono delle nomination e conquista un record mai toccato prima: è lei infatti la persona più nominata in assoluto di ogni edizione del reality show. Proprio così, per quanto sia amata e benvoluta dal pubblico della trasmissione, Beatrice Luzzi è temuta e per certi versi anche odiata, all’interno delle mura della famosa villa di Cinecittà.

E ogni volta la concorrente, data per vincente di questa edizione, non riesce a spiegarsi tanta cattiveria e paura nei suoi confronti. L’ultimo episodio è avvenuto dopo l’ultima diretta del 30 dicembre 2023. Dopo le nomination Beatrice Luzzi è andata a chiedere a Marco Maddaloni riguardo alla possibilità che avesse menzionato il suo nome durante le nomination segrete. Marco però, nonostante la richiesta estremamente specifica, ha risposto di no.





“Mi hai nominato”, la risposta choc di Maddaloni a Beatrice

Ma questo soltanto in un primo momento. Poco dopo lo sportivo ha ammesso di averla nominata, ma ha rifiutato di rivelare i dettagli, definendo la situazione simile a un gioco: “Io non dico chi ho nominato, sto diventando come Giuseppe. Io imparo in fretta. Perché dici questo? non facciamo il fatto del giocatore. Non voglio parlarne più. Ma non solo con te, con tutti”.

E ancora: “Ti giuro, veramente. Ho vissuto male questi due giorni, pensavo di essere più forte come persona. Sono deluso da me. Voglio restarne fuori, faccio quello che devo vivendomi la casa. Se vuoi pensare così fai pure, se fossi in te lo farei anche io”. Chiaramente Beatrice non l’ha presa benissimo e ha definito Maddaloni enigmatico.

Maddaloni non riesce a tenere lo sguardo con bea lui si sta cagando addosso #GrandeFratello pic.twitter.com/7h9KTtWSVl — a tratti malinconica (@silviaxsabrina) December 31, 2023

Sebbene il pubblico sia a conoscenza della nomination avvenuta nel confessionale, sembra che Marco abbia scelto di mantenere la situazione segreta per evitare conflitti. Ma per Beatrice Luzzi questa è stata soltanto una delle tante dinamiche negative della serata: la donna infatti ha avuto diverse discussioni con gli altri partecipanti, tra cui una con Anita, durante la quale il conduttore l’ha ripresa per una battuta sul Battesimo fatta durante la settimana.

Leggi anche: “Non era mai successo prima!”. Grande Fratello, l’incredibile notizia su Beatrice: la scoperta choc durante la diretta