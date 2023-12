Grande Fratello, nuovo record per Beatrice Luzzi. Non c’è niente da fare, l’edizione attuale del reality condotto da Alfonso Signorini vede l’attrice come la più grande protagonista. I numerosi scontri con molti coinquilini non l’hanno indebolita, anzi. Il pubblico stravede per lei, anche se la situazione dentro la Casa è sempre caratterizzata dalla tensione.

L’ultima scena con Beatrice che mette le mani al collo di Giuseppe e non certo in un gesto affettuoso ne è la conferma. Bea ha dato a Garibaldi del “burattinaio” e l’ex bidello ha reagito malamente. In una successiva discussione l’attrice, però, ha passato il segno e ha preso il coinquilino per il collo. In tanti, compreso Signorini, hanno condannato il suo gesto. Ora, però, arriva una curiosità proprio su Beatrice.

Il record di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Nel corso dell’ultima puntata Beatrice ha raggiunto un curioso record. L’attrice è la concorrente più nominata di tutta la storia del Grande Fratello, comprese le edizioni Vip. Beatrice ha infatti raggiunto quota 80 nomination, superando anche Nikita Pelizon che era stata nominata 75 volte.

Nonostante il pubblico la adori e infatti risulta spesso la concorrente favorita dai telespettatori, i suoi compagni di avventura continuano a nominarla. In questo momento Beatrice è in nomination insieme a Federico Massaro, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello. Uno di loro l’8 gennaio sarà costretto a lasciare la Casa.

Questa nomination di Maddaloni con Alfonso che lo tratta pesci in faccia entrerà nella storia del gf #grandefratello pic.twitter.com/8O8HH0Wf1T — 🇵🇸 Bea 66% (@bougiefemmenoir) December 31, 2023

Ma quali sono stati i concorrenti delle precedenti edizioni a ricevere il maggior numero di nomination. Oltre alla già citata Nikita troviamo Maria Teresa Ruta, ma pure Biagio D’Anelli (undicesima edizione) e Amedeo Aterrano (dodicesima) che hanno collezionato ben 53 nomination. Un’altra ex gieffina molto amata, ma altrettanto nominata è stata Erica Piamonte che durante l’edizione numero 16 nip finiva spessissimo al televoto.

