“Si sono chiusi in bagno insieme”. Grande Fratello, temperatura bollenti nella Casa: social scatenati

Grande Fratello, due concorrenti si sono chiusi in bagno. La puntata di ieri è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena. Il primo la sfuriata di Anita contro Beatrice: “Lei va oltre il gioco. Un conto è giocare, un altro stare male. Ho fatto 10 anni di terapia con uno psicologo. Facciamo le nomination e poi lascio la Casa. Non sto qua a farmi massacrare, non ho firmato per questo”, ha detto Anita che poi aveva spiegato di volere abbandonare per sempre la Casa.

“Vorrei uscire, Alfonso. Questo va oltre il gioco. Non ce la faccio più con la cattiveria di Beatrice. Voi non potete seguire tutto ma sono stanca di pensare di passare altri giorni con una persona che infierisce su temi così delicati. Per me è inaccettabile. Il fatto che lei usi queste cose per portare il pubblico dalla sua parte non mi piace. Beatrice è intelligente e sa la verità”.





Grande Fratello, Garibaldi e Monia in bagno insieme

E ancora: “Sono 4 mesi di capire perché si comporta così. Probabilmente vuole vincere ma io non sto qui a snaturarmi per una cosa del genere”. Dopo lo scontro furioso tra le due concorrenti ad accendere gli animi del pubblico è stato un video che sta circolando sui social. Nella clip in questione si vedono Giuseppe Garibaldi e Monia La Ferrera chiudersi in bagno.

Una violazione del regolamento bella e buona che, secondo alcuni fan, sarebbe passibile di espulsione. A dare una versione alternativa ci pensa Novella 2000, che scrive: “Ma vediamo anche l’altra parte della medaglia, perché questa scena di 10 secondi potrebbe avere una spiegazione. Il bagno della Casa del Grande Fratello da diverse edizioni ormai, ha una porta secondaria”.

“Che spedisce direttamente alla stanza da letto. Quindi magari non è escluso che Monia La Ferrera sia potuta uscire dall’altra parte lasciando Giuseppe Garibaldi lì o viceversa”. Staremo a vedere, intanto ieri sera Monia La Ferrera è finita direttamente tra i protagonisti della nomination eliminatoria della prossima settimana dopo essere risultata la meno votata.