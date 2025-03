A C’è Posta per Te ancora un dramma familiare, ma stavolta il finale stupisce. Nello studio di Maria De Filippi arriva Sante, un padre che vuole farsi perdonare dalla figlia Michelle. I due non si vedono da ben 8 anni. Alla base della rottura c’è la separazione dalla ex moglie: ogni volta che lui andava a trovarle scoppiavano litigi. Così l’uomo ha deciso di rompere i ponti anche con la figlia.

Michelle ha sofferto molto per l’abbandono del papà e lo ha anche insultato sui social. Il confronto tra i due nel programma di Canale 5 è stato anche più duro. Sante ha spiegato di aver sbagliato a lasciare la figlia e nel non averla più cercata dopo le liti con l’ex moglie. La risposta di Michelle, tuttavia, è stata molto dura.

Le parole del papà: “Se sono andato via di casa senza darti spiegazioni è perché eri piccola. Per i primi anni ci siamo frequentati, poi ho smesso per le continue litigate con tue madre. Ho sbagliato a non essermi intestardito, sono qui per chiederti scusa se non sono stato presente”.

Michelle ha replicato: “Mamma ha provato in tutti i modi a farmi avere un rapporto con lui. Sono andata dalla psicologa per tanto tempo, mi ha detto che mio padre non voleva più vedermi. Ho avuto vari problemi dopo che lui è andato via. Ho sofferto tanto quando se ne è andato”. La rottura è avvenuta dopo un suo post su Facebook in cui lo definiva “morto di fame” per non averle organizzato la festa della Prima Comunione.

Michelle ha spiegato: “Non mi sono mai intromessa nelle cose da adulti, ma penso che un post su Facebook non possa essere la giustificazione per interrompere il rapporto. Mamma ha provato in tutti i modi, non voleva venire neanche a firmare la mia carta identità, si è anche rifiutato di dare soldi”.

E poi l’amara conclusione: “Vederlo non mi fa nessun effetto, ho avuto una grande madre, se sono quella che sono è grazie a lei. Da quando è andato via ho messo me stessa al primo posto. Ha anche avuto una figlia e mi sono chiesa ‘nel momento in cui la guarda, non pensa a me?’ Voglio conoscerla, lei non mi ha fatto niente. Qualsiasi cosa lui possa dire, non è una giustificazione”. L’ultimo tentativo di Sante: “Ti ho scritto sempre, anche per il tuo compleanno. Un padre non dimentica i figli. Ti chiedo perdono, se puoi farlo”. Ma Michelle è irremovibile e lascia la busta chiusa. Finale amaro per il papà.

