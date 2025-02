“Quando si parla di queste cose è difficile, io ho attraversato tutto questo”. Paulo Dybala ha commosso lo studio di C’è posta per Te insieme a Raffaele, seduto accanto a lui. Il campione della Roma per la prima volta in televisione, si lascia andare a una confessione intima, personale.

La storia di Erica e Raffaele è arrivata dritta al cuore del pubblico nella puntata di sabato 22 febbraio. Erica, la zia del ragazzo, ha scritto alla trasmissione per dimostrargli tutto il suo amore. Da quando sua madre, Anna, è mancata nel 2021, in appena tre mesi, Raffaele ha perso il suo punto di riferimento più grande. Erica ha provato in tutti i modi a riempire quel vuoto, a essergli accanto, ma ogni volta che guarda negli occhi il nipote rivede sua sorella, e il dolore la immobilizza. Non vuole più che succeda. Vuole che Raffaele sappia che per lei non è solo un nipote, ma un figlio.

“È una cosa difficile”. Paulo Dybala a cuore aperto: studio in lacrime per lui e Raffaele

Quando Maria De Filippi racconta la loro storia, lo studio si commuove. E poi arriva il momento della sorpresa. Dalla scalinata scende Paulo Dybala, l’idolo di Raffaele. Il ragazzo rimane senza parole, il sorriso si allarga sul suo viso incredulo. Il campione si siede accanto a lui e, con una dolcezza inaspettata, gli parla di forza, di legami, di quanto sia importante aggrapparsi a chi ci vuole bene.

Solo dopo, con naturalezza, svela il motivo per cui capisce così bene il suo dolore: anche lui ha perso il padre quando era solo un bambino. È un momento potente, che rompe ogni distanza tra idolo e tifoso. Queste le toccanti parole del campione argentino: “Quando si parla di queste cose è difficile, io ho attraversato tutto questo e uno non è mai pronto, ci si deve aggrappare alle persone che ci vogliono bene. Tu hai accanto una persona incredibile e trovare una donna così, come tua zia, è una cosa bellissima, c’è un amore incredibile, per questo voglio darti un mio portafortuna che a me ha sempre aiutato”.

Dybala vuole lasciargli qualcosa di speciale e gli dona un piccolo portafortuna che l’ha sempre accompagnato, insieme alla sua maglia giallorossa. Ma non finisce qui: regala a lui e alla zia una cena, un momento tutto loro, lontano dal dolore, per ricordarsi che l’amore è più forte di qualsiasi assenza. Un gesto semplice, eppure grandissimo. Un abbraccio silenzioso che vale più di mille parole.