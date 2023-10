Fabrizio Corona ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 1 ottobre 2023. L’ex fotografo dei vip, protagonista di una lunga intervista, ha svelato molti dettagli della sua vita privata, dall’ex fidanzata Belen Rodriguez, a Lele Mora, passando per l’ex moglie Nina Moric, il figlio Carlos, il carcere e il suo lavoro. Mara Venier ha chiesto a Corona il motivo della fine del matrimonio con la modella croata.

“Ero diventato un demone nel mio lavoro, per il lavoro e il successo ho abbandonato tutto quello che mi circondava. C’è una cosa che accomuna tutte le mie donne, che sono persone molto fragili e profonde”, ha spiegato Fabrizio Corona a Mara Venier, svelando anche un retroscena sulla fine del fidanzamento con Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona a Domenica In, spunta la fidanzata Sara Barbieri

“A Belen voglio un bene che la metà basta. Anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. Se non fossi andato lì, magari non sarebbe mai esistito De Martino, sarebbe rimasta con me. Poi ci siamo lasciati e non l’ho mai più vista. Un giorno, dopo 8 mesi, lei era incinta e capitiamo sullo stesso volo. Si mette a piangere, siamo stati abbracciati tutti il volo. Adesso ci vogliamo bene”, ha detto Fabrizio Corona, che oggi ha ritrovato il sorriso grazie a Sara Barbieri.

Sara Barbieri ha 23 anni ed è presente dietro le quinte per assistere alla sua intervista. Mara Venier ha voluto fare una sorpresa a Fabrizio Corona e al pubblico di Domenica In. È andata dietro le quinte e ha portato Sara al centro dello studio. La 23enne ha abbracciato il fidanzato, ma Fabrizio Corona ha fermato Mara Venier: “La sua famiglia non vuole, perché sono un reietto”, ha detto l’ex re dei paparazzi lasciando intendere che i rapporti con la famiglia della Barbieri non sono per niente buoni.

Fabrizio Corona ha parlato della fidanzata Sara Barbieri e del loro profondo legame. “È la prima donna della mia vita a cui non faccio del male”, ha confidato a Belve, mentre a Mara Venier ha detto: “Sto con una ragazza di 23 anni con la testa di 50, ma ha la leggerezza di una 23enne. Non voglio stare con una ragazzina perché voglio fare il 50enne playboy, ma perché lei ha voglia di vita”.