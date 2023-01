È un momento particolarmente delicato nella vita di Federico Lauri, il parrucchiere dei vip che tutti conoscono come Federico Fashion Style. Qualche mese fa la separazione dalla moglie Letizia Porcu: si conoscono da tanti anni e hanno avuto una figlia. La donna attraverso le Instagram Stories ha comunicato la notizia: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia, è bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Una decisione molto importante e sofferta, evidentemente per loro è arrivato il momento di prendere strade diverse.

Poi, intervenendo a Verissimo, l’hair stylist aveva specificato che la situazione era abbastanza complicata, di cui non poteva parlare perché c’erano delle diffide in corso. Successivamente aveva anche fatto un video, in lacrime, in cui raccontava che Letizia Porcu le faceva vedere e sentire poco la figlia. Ad inizio 2023 l’ex moglie di Federico Fashion Style è stata beccata con un uomo. Stando a una segnalazione fatta a Deianira Marzano, la donna sarebbe stata vista insieme ad un uomo: si tratterebbe Vincent Arena che i fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano conoscono molto bene.

Federico Fashion Style racconta la sua nuova vita a Verissimo

Ora Federico Fashion Style vuole fare chiarezza sulla sua situazione e ha deciso di raccontare tutta la veritià. Lo aveva preannunciato sui social qualche giorno fa scrivendo: “Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho fatto, sono felice. Sì, è vero che quando si dice che si chiude una porta si apre un portone; ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere bensì di realtà. Di dire le cose belle e brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo, chi vuole capire capisca”.

Il momento è arrivato e il parrucchiere dei vip ha deciso di parlare a Verissimo nella puntata di sabato 21 gennaio intervistato da Silvia Toffanin. “Non bisogna nascondersi, la vita va affrontata come faccio. Ragazzi tranquilli che appena posso vi dirò tutto. Vi racconterò tutto, ma proprio tutto. Perché io voglio essere trasparente e dire la verità. Anche per questo il 2023 sarà per me un anno di rinascita. Sia per questo, che per i cambiamenti professionali e altro” aveva scritto sui social Federico Lauri.

Insomma non resta che attendere la puntata di Verissimo per scoprire le rivelazioni di Federico Fashion Style. La decisione di raccontarsi è arrivata dopo la segnalazione sull’ex moglie, Letizia Porcu, che sarebbe stata vista insieme ad un altro uomo. L’intervista in onda sabato 21 gennaio segnerà un punto di svolta importante nella vita privata e professionale di Federico Lauri.